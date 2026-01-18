El Terrassa FC empata amb l'Ibiza en un partit força equilibrat

Empat a un del Terrassa FC contra l'Ibiza Islas Pitiusas en un partit força igualat. Els d'Oriol Alsina han marcat a la primera meitat i els eivissencs han empatat a la represa. En la darrera jugada de l'encontre, els locals han disposat d'un penal, però Joel no l'ha pogut convertir. El pròxim compromís del conjunt egarenc serà diumenge vinent, a les 12 hores, en el Narcís Sala, davant del Sant Andreu.
Després d'uns minuts sense dominador, amb els dos equips situant-se sobre el terreny de joc, el Terrassa FC ha començat a arribar a l'àrea contrària. Nahuel Arroyo no ha pogut culminar una bona acció atacant i, poc després, i en una combinació de l'equip, Mario Domingo ha centrat la pilota, però la defensa visitant l'ha refusat.
La següent arribada ha sigut en un llançament de falta de Jaime Barrero que ha tocat Isma, però que cap dels seus companys ha pogut concretar. Més tard ho ha provat Sergio Cortés en una falta que ha sortit per sobre del travesser de la porteria defensada per Edu Frías. El conjunt eivissenc, que havia mostrat bones maneres fins llavors, si bé de forma intermitent, ha començat a funcionar millor i ha passat a tenir la pilota en el seu poder, tot i que sense ocasions clares.
Quan semblava que els visitants controlaven la situació, ha arribat l'1 a 0, en una jugada ràpida de Sergio Cortés cap a Nahuel Arroyo, que ha centrat per a Van den Heerik, que ha desviat la pilota a dins de la porteria rival. El gol ha propulsat a l'ibiza Islas Pitiusas que, fins al descans, ha jugat millor i ha disposat d'algunes accions per empatar.
La més clara, una de Marquitos, que tot sol i al segon pal, ha rematat massa alt un servei des del cantó dret de l'atac del seu equip. Abans del descans, Carlos Gilbert, en dues oportunitats, ha buscat el gol, però la defensa terrassista, finalment, ha avortat els seus plans. Amb mínim avantatge per als d'Alsina, s'ha arribat al descans.
En l'inici del segon temps, els eivissencs han volgut manar, però ha sigut el Terrassa FC qui ha tingut la primera opció de gol, en una jugada de Van den Heerik que Joel, que ha entrat per Gil Muntadas, ha xutat i la defensa ha refusat a córner. En aquest córner, Sergio Cortés també ha pogut marcar, després de recollir la pilota rebutjada per un defensa. El seu xut, amb molta intenció i amb el porter visitant superat, l'ha salvat un contrari.
L'Ibiza Islas Pitiusas ha tornat a recuperar el comandament del joc i ha aconseguit l'empat poc després del quart d'hora d'aquesta segona meitat, en una jugada de velocitat de Lorenzo Busi, que ha cedit la pilota a Fernando, que ha superat a Marcos Pérez amb un xut ajustat. Amb equilibri en el marcador, tots dos equips han mantingut el seu afany d'anar pel partit i endur-se el triomf.
En la part final de l'encontre, el Terrassa FC ha gaudit de dues bones ocasions, primer en un xut de Josemi Castañeda des de fora de l'àrea que ha sortit fora per molt poc, i després en un tir de Joel que un defensa, de cap, ha enviat a córner. Els eivissencs ho han intentat amb un xut llunyà de Tomás, que ha aturat sense gens de dificultats el porter Marcos Pérez.
Els d'Alsina han dominat els últims minuts del matx i Nahuel Arroyo ha tingut una bona ocasió amb un xut que ha aturat el porter visitant. El conjunt terrassista ha insistit fins a la conclusió davant d'in Ibiza Islas Pitiusas que s'ha defensat amb tot i que no deixava cap espai per al gol de la victòria dels locals. Quan el partit semblava acabat, un defensa ha fet penal sobre Joel. L'ha xutat el mateix i l'ha aturat el porter. El refús ha anat al mateix Joel, que ha enviat la pilota als núvols.
Pel Terrassa FC han jugat: Marcos Pérez, Isma, Adrián Beamonte, Álvaro Martín, Mario Domingo, Jaime Barrero, Sergio Cortés (Josemi, 61), Guti (Aythami, m. 76), Nahuel Arroyo, Gil Muntadas (Joel, m. 46) i Van den Heerik.