Estrena a Cerdanyola del nou San Cristóbal de David Vilajoana

El nou San Cristóbal de David Vilajoana inicia el seu camí diumenge, en el camp municipal de les Fontetes. L’equip parroquial visita un Cerdanyola que està en plena dinàmica positiva, amb tres triomfs i dos empats en els darrers cinc partits. Per a aquesta primera cita des de la banqueta del conjunt egarenc, Vilajoana no podrà comptar amb Max Llovera, convocat amb la selecció d’Andorra per disputar partits de la Nations League, i tampoc amb Toni Vargas, que es va lesionar a la Copa Catalunya i pateix una lesió al genoll dret que el podria tenir fora de combat el que resta de temporada. L’encontre, que arbitrarà el col·legiat German Navarro Gomez, de la Delegació del Barcelonès, començarà a les 12 hores.
El San Cristóbal arriba a aquest enfrontament com a cuer de la classificació, un dels detonants pel canvi d’entrenador i com a visitant, aquesta temporada només ha sumat tres punts de cinc partits disputats. En les cinc últimes jornades amb Cristian García, l’equip parroquial va enllaçar quatre derrotes i un empat i l’objectiu primordial és aturar aquesta ratxa negativa. Amb el canvi d’entrenador, el club espera que la situació es pugui revertir, tot i que el rival de demà sigui un Cerdanyola a l’alça.
Un camp complicat
“Fontetes és un camp complicat, és a dir, no és la meva plaça preferida, però és que ara ja no hi ha preferits o pitjors o millors, aquest equip ha de sortir a guanyar tots els partits, perquè estem necessitats de punts”, va declarar Vilajoana. El tècnic barceloní, del Cerdanyola, va apuntar que “ve amb una dinàmica molt positiva i, a més, és un equip, no de grans noms, però sí molt actitudinal, és un equip que hi va molt”.
“Conec l’entrenador de fa molts anys, també conec els jugadors que hi juguen, tinc bona relació, a més, amb el seu president, és a dir, no soc estrany del que ens espera”, va manifestar. Vilajoana espera guanyar en aquesta primera jornada com a màxim responsable de l’equip perquè “llavors els processos guanyant i traient punts es fan més digeribles i amb molta més alegria”.