El Terrassa FC suma la seva primera victòria

El Terrassa FC ha sumat els seus tres primers punts de la lliga després de superar al Torrent a l'Estadi Olímpic. Els de Víctor Bravo, que han millorat molt a la segona meitat després d'una primera més fluixa i amb poques idees, han guanyat per 1 a 0 amb un gol d'Isma. La pròxima jornada, els terrassistes visitaran el camp de l'Atlètic Lleida.
La primera part ha destacat més per les aturades que no pas per les accions d'atac apreciables. Hi ha hagut poca continuïtat per les moltes faltes assenyalades. El Terrassa FC ha dut la iniciativa des del primer minut, però li ha costat molt generar oportunitats clares. En el minut 14, Gil ha entrat a l'àrea per la banda dreta i el seu intent ha acabat a les mans del porter dels visitants.
Poc després, i en un córner, Jaime Barrero ha centrat amb molta intenció i el porter del Torrent ha hagut d'enviar la pilota a córner. Sleegers, més tard, ho ha provat amb un xut creuat que ha sortit fora i ha contestat el conjunt valencià amb una bona combinació que ha culminat Fer Cano, que també s'ha perdut per la línia de fons.
En el temps afegit, el davanter Joel Rodríguez ha hagut d'abandonar el terreny de joc després d'una topada amb un contrari. En aquest període, Aythami ha disposat de la millor ocasió del seu equip, quan s'ha encaminat tot sol cap a la porteria visitant, però la defensa ha acabat robant-li l'esfèrica. Van den Heerik, que ha entrat per Joel, també ha fet una rematada que ha acabat amb res.
El conjunt terrassista ha començat el segon temps amb ímpetu i, en el minut 2, i en una falta des del cantó esquerre, Schouten ha desviat de cap, però el porter del Torrent Aitor Arias ha salvat la situació enviant la pilota a córner. Els de Víctor Bravo han continuat controlant el joc, si bé els valencians han pogut marcar en una de les seves escasses arribades. Parra, que havia entrat feia poc al terreny de joc, ho ha intentat i Marcos Pérez ha refusat amb encert.
Els locals no es rendien i Joaco, en un córner, ha xutat amb molta intenció i la pilota ha sortit fora per poc. I, en el minut 30 d'aquesta segona meitat, ha arribat l'1 a 0, en una rematada creuada d'Isma que ha rebut una centrada llunyana de Mario Domingo. Fins a la conclusió, el Terrassa FC encara ha pogut marcar en alguna ocasió més davant d'un Torrent que ha buscat l'empat, però sense crear opcions de gol. Van den Heerik, en el temps afegit, ha pogut fer gol, però Aitor Arias ha desviat el seu xut a córner.
Pel Terrassa FC han jugat: Marcos Pérez, Isma, Adri Beamonte, Schouten, Mario Domingo, Jaime Barrero, Ruymán, Gil (Larrauri, m. 90), Sleegers (Joaco, m. 57), Joel (Van den Heerik, m. 43) i Aythami.