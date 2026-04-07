Espanya perd amb Itàlia i derrota Croàcia

La selecció espanyola masculina de waterpolo s'ha estrenat amb una derrota i una victòria en la seva estrena a la fase de grups de la Copa del Món, que es disputa a la ciutat grega d’Alexandropolis. El combinat de David Martín compta amb els terrassencs Álvaro Granados (Pro Recco) i Bernat Sanahuja (Barceloneta).
Espanya està enquadrada en el grup “B” amb Itàlia, Croàcia i els Estats Units. En el duel inaugural, va perdre dilluns per 12 gols a 10 davant d’Itàlia, mentre que aquest dimarts, en partit corresponent a la segona jornada, s'ha imposat per 14 a 10 a la selecció de Croàcia.
La segona fase d’aquesta competició arrencarà dijous i finalitzarà diumenge. Els sis millors es classificaran per a la fase final de la Copa del Món, que se celebrarà del 22 al 26 de juliol a Sydney (Austràlia).
El partit contra els italians va ser equilibrat. Espanya es va adjudicar el primer parcial per 2 a 3 i va perdre el segon per 2 a 1. El 3-3 del tercer quart va deixar l’electrònic en 7-7, però Itàlia es va imposar per 5 a 3 al darrer període.
Aquest dimarts, l’equip de Martín s'ha mostrat molt sobri davant dels croats. Ha guanyat el primer quart per 4 a 3 i el segon per 5 a 2. Ha sabut mantenir els quatre gols d’avantatge fins al final.
Les seleccions espanyoles lideren el rànquing mundial
La Federació Internacional ha actualitzat el rànquing mundial de seleccions. Espanya té els seus dos equips primers de les respectives classificacions. El masculí va assolir l’any passat l’or en el Campionat del Món de Singapur i la Copa del Món de Podgorica.
Els jugadors que prepara David Martín, que han debutat aquesta setmana a la Copa del Món que se celebra a la ciutat grega d’Alexandropolis, lideren la classificació amb 1.692,80 punts, per davant de la subcampiona mundial Hongria (1642,20), de Grècia (1.588,80) i de la vigent campiona olímpica, Sèrbia (1532,75). Croàcia és cinquena amb 1512,10 punts.
La selecció femenina que dirigeix el terrassenc Jordi Valls, per la seva banda, venia de guanyar l’or olímpic als Jocs de París 2024 i es va endur el bronze al Mundial de l’any passat a Singapur.
Les de Valls, que s’estrenaran al maig a la Copa del Món, són primeres amb 1666,70 punts, seguides dels Països Baixos (1588,65), Grècia (1523,85) i Hongria (1479,50). Estats Units és cinquè amb 1314,30 punts.