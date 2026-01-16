El Terrassa FC torna a la realitat de la lliga

El Terrassa FC aparca el desencís per l’eliminació a la Copa Catalunya i torna a centrar-se a la lliga. El conjunt que prepara el tècnic Oriol Alsina rep la visita d’un Ibiza Islas Pitiusas que, com els terrassistes, es troba immers en una fase ascendent, que li ha permès situar-se a la vuitena plaça de la classificació, amb 25 punts. Els eivissencs, que es van imposar per 1 a 0 en el primer partit de la primera volta, tenen tres punts menys que el conjunt egarenc. El matx s’iniciarà diumenge a les 12 hores a l’Estadi Olímpic, i el dirigirà el col·legiat alacantí Héctor Rodríguez Carpallo.
Per a aquest compromís, Alsina encara no podrà comptar amb Erik Schouten i Jon Larrauri, que continuen de baixa recuperant-se de les seves respectives lesions, però té tots els números de recuperar per a aquesta cita al centrecampista Josemi Castañeda i al davanter Gil Muntadas.
L’entrenador del Terrassa FC va avisar sobre el potencial de l’Ibiza Islas Pitiusas i va manifestar que “si hi ha un equip ara mateix que està millor que nosaltres, és aquest”. Alsina va comentar que els balears “tenen molt bones individualitats, de molt de nivell, i és un equip que et provoca molt de desordre”. A més, va destacar que els eivissencs “tenen moltíssima mobilitat, jugadors que toquen molt bé la pilota, i et provoquen molt de desordre a l’hora de defensar i et generen molts problemes”.
Va recordar també que l’adversari de demà del seu equip “li va prendre la pilota al Barça Atlètic a la primera part de l’últim partit que van jugar”. “És un equip que ara mateix és molt competitiu, sap molt bé el que fan, amb uns jugadors amb molta experiència a nivells més alts, amb un jugador d’estratègia, Bernal, que és dels millors que hi ha a la categoria, i serà un partit molt difícil”.
A pel partit
Tot i això, va assegurar que “nosaltres, com sempre, la mentalitat serà d’anar pel partit des del primer minut”. Pel que fa a com arribar el seu equip a aquest compromís després de perdre a la tanda de penals amb el Sabadell a la Copa Catalunya, va apuntar que “evidentment, el primer dia estàvem decebuts perquè havíem fet mèrits per passar aquesta eliminatòria, però l’endemà tothom va aixecar el cap” i va afegir que “els jugadors han entès que estem pel bon camí, que vam fer un molt bon partit l’altre dia i que si juguem com llavors, guanyarem”.
Alsina està notant que la bona marxa de l’equip, amb tres victòries i un empat en els quatre últims compromisos de la lliga, està enganxant a més gent. “Aquesta estima et dona un plus. Per a nosaltres, el suport de l’afició és una ajuda molt gran i, ara mateix els necessitem més que mai”, va manifestar.