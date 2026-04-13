El Terrassa Vallparadís revalida el títol de la Copa Catalana de korfbal

El primer equip del Terrassa Vallparadís es va proclamar campió de la Copa Catalana de korfbal en batre per vuit gols de diferència (27-19) al CK Castellbisbal a la gran final, disputada a Sant Pere de Ribes, revalidant així el títol aconseguit la temporada passada.
El conjunt entrenat per Miquel Àngel Tobaruela va sortir molt fort i es va imposar per 2 a 8 al primer període. A la mitja part manava ja per nou punts de diferència (16-7). A la represa, els de Castellbisbal van intentar reaccionar, però un parcial de 5 a 6 al tercer quart va resultar del tot insuficient i els terrassencs van saber gestionar el seu avantatge a la perfecció per acabar enduent-se el títol per 27 a 19.
Als de Tobaruela els va costar força més superar les semifinals, on van derrotar per la mínima (18-17) al KC Barcelona en un matx molt treballat. En l'altra semifinal, els castellbisbalencs es van desfer per un còmode 25 a 15 del CK Badalona.
Pel que fa a la Copa Catalana "B", va oferir una final terrassenca entre el Terrassa Vallparadís "B" i el Sant Llorenç KC. En un derbi ple d'emoció, el Vallparadís "V" va agafar un avantatge en el marcador que ja no abandonaria.
Els de Raül Ramon manaven ja per 15 a 6 al descans. El Terrassa Vallparadís "B" es va acabar imposant per deu punts de diferència (26-16), prenent així el relleu del Platja d'Aro com a campió de la Copa Catalana "B".