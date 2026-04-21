El Vallès s’adjudica la lliga regular

L’antepenúltima jornada de la fase pel títol de la lliga de Divisió d’Honor “B” masculina va acabar amb un empat i una derrota per als representants terrassencs. Tot i empatar a cinc gols a casa davant del Castelldefels, el Vallès s’ha proclamat campió de la fase regular de la competició. Els dies 30 i 31 de maig lluitarà pel títol (que no per l’ascens) a la “final-four”. L’acompanyaran tres d’aquests cinc equips: Sant Cugat, Pedralbes, Carpesa, Egara 1935 i Castelldefels.
Es classifiquin o no entre els quatre primers, Carpesa, Castelldefels i Madrid las Rozas lluitaran per la plaça d’ascens directe i per la de promoció d’ascens a la Divisió d’Honor.
Deu gols es van veure a l’enfrontament entre el Vallès i el Castelldefels, que va donar als de Xavi Trenchs el punt que els faltava per assegurar-se la primera posició del grup. Marc Albericio va fer el primer gol al minut 10. Al 20, el visitant Jordan Ward, autor d’un “hat-trick”, va establir l’empat a un amb el que es va arribar al descans de penal-córner.
Esperaven vuit dianes més a la represa. Bernat Roset va tornar l’avantatge als de Can Salas. Dos minuts més tard, Àlex Aymerich va fer el 3 a 1. Tres minuts després, Ward va fer el 3-2 en un altre llançament de penal.
Ja al quart període, un penal transformat per Roset i un gol de jugada d’Àlex Grau al minut 53 van situar a l’electrònic del Josep Marquès un 5 a 2 que semblava ja definitiu. Però no ho va ser. En els set minuts finals, els del Baix Llobregat van fer tres gols seguits i van salvar un punt. Chapon, Ward i Pujol van ser els autors dels gols.
Al complex de la Marazuela, l’Egara 1935, entrenat per Albert Massaguer, va caure per 2 a 1 davant el Madrid las Rozas. Gastón Fernández va fer l’1 a 0 i Joan Francesc Fernández va empatar abans d’acabar el primer quart. El gol del triomf per als locals el va fer Rodrigo de los Mozos de penal al minut 25.
Línia 22 i Rimas
A la fase de permanència, el Línia 22 Stern Motor va empatar a tres al Martí Colomer davant del Benalmádena i el Rimas va perdre per 1 a 0 a Mataró contra l’Iluro.
El Club Egara femení cau davant el líder
L’antepenúltima jornada de la fase pel títol de la lliga de Divisió d’Honor “B” femenina no va oferir bons resultats per als equips terrassencs. El Club Egara va perdre al Pla del Bonaire per 0 gols a 3 i continua ocupant la penúltima posició amb els mateixos 10 punts que el Giner de los Ríos. El Vallès, per la seva banda, va empatar a zero al camp del quart classificat, el Pozuelo. El Valencia segueix líder amb 30 punts.