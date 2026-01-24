El Vic-San Cristóbal, suspès per les fortes pluges previstes a la zona

El partit que havia de disputar el San Cristóbal aquest dissabte a l'Estadi Hipòlit Planàs, contra la UE Vic, corresponent a la jornada 19 de la lliga de la Tercera Federació, s'ha suspès en previsió de fortes pluges i per decisió de la Federació Catalana de Futbol.\r\n\r\nEl club parroquial, a través de les seves xarxes socials ha explicat que "la Federació Catalana de Futbol ens ha comunicat que el partit d’aquesta tarda del primer equip davant la UE Vic, previst per a les 17 hores ha quedat suspès a causa d’un avís de fortes pluges a la zona on s’havia de disputar el partit".\r\n