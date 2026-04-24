Els penals del Polo condemnen el Club Egara a l’eliminació

El Club Egara ha quedat eliminat a les primeres de canvi de la Copa del Rei que se celebra a Sant Cugat en caure golejat en el duel de quarts de final davant de l’RC Polo de Barcelona. El conjunt que prepara Andrew Wilson, que ja havia perdut els dos partits contra el Polo aquesta temporada, no ha pogut tampoc a la Copa superar el líder de la lliga, un Polo que s'ha acabat imposant per 1 a 5.
El matx ha començat amb molt de respecte per part d’ambdós contendents. En una de les seves primeres aproximacions a l’àrea barcelonina, el davanter del Club Egara Pol Torres ha posat per davant en el marcador els del Pla del Bonaire. Amb aquest mínim avantatge, l’equip s'ha sabut defensar bé, però al segon període, els de Ramon Sala han donat la volta al marcador.
Dos gols del Polo en els tres minuts previs al descans han castigat el Club Egara. Al minut 27, l’internacional terrassenc del Polo Marc Miralles ha tornat a batre Jan Capellades en un altre llançament de penal-córner i quan faltaven només 21 segons per arribar al descans, Ton Borràs ha establert l’1 a 2.
Bruno Ávila fa l’1 a 3
Després del pas per vestidors, l’Egara ha intentat respondre, però l’exjugador de l’Egara Bruno Ávila ha fet el tercer gol per als homes de Ramon Sala en un altre llançament de penal.
Quedaven encara 15 minuts per endavant. Fidel al seu estil i a la seva capacitat de lluita i perseverança, l’equip del Pla del Bon Aire ha intentat retallar distàncies i posar-se de nou en el partit. Però no s’havia arribat encara al primer minut de l’últim quart quan el Polo ha tornat a marcar de penal, transformat aquesta vegada per Guillermo Umbert. Quan faltaven tres minuts, Guillermo Marco ha fet el quart gol. Ha estat la sentència per a un duel clarament dominat pels de Sala. El Polo s'ha mostrat molt sobri durant tot el partit i ha marcat la diferència en els llançaments de penal-córner.
El Club Egara s’haurà de centrar ara a classificar-se per a la “final-four” de la lliga. Quan queden quatre partits per disputar, els de Wilson ocupen la sisena posició a tres punts de distància del quart classificat, el Júnior.