El romanès Iancu fitxa pel Terrassa FC

Esports

El nou jugador dels d'Oriol Alsina no podrà debutar oficialment fins a l’1 de gener de 2027

  • El davanter romanès amb la bufanda del seu nou equip -

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Publicat el 03 de novembre de 2026 a les 20:01
Actualitzat el 03 de novembre de 2026 a les 20:02

El Terrassa FC ha anunciat una nova incorporació per a l’equip que dirigeix el tècnic Oriol Alsina. Es tracta del davanter romanès Gabriel Cristian Iancu, nascut a Bucarest el 15 d’abril de 1994 i que s’entrenarà amb els seus nous companys, tot i que no podrà debutar oficialment fins a l’1 de gener de 2027. El futbolista ha competit a les màximes categories de les lligues de Romania, Turquia, Polònia i Rússia, a equips com el Steaua Bucarest, el Viitorul Farul Constanța, l’Akhmat Grozny, el Karabükspor i el Termalica Nieciecza, entre d’altres. A més, ha participat en competicions com la Champions League i l’Europa League i ha sigut internacional absolut amb la selecció del seu país.

La temporada 2019-20 va ser la més destacada de la seva trajectòria a nivell golejador. Amb el Viitorul Constanța, va aconseguir 18 gols a la lliga romanesa, una xifra que li va permetre proclamar-se màxim golejador de la competició. Aquella campanya va tancar-la amb 20 gols en 32 partits oficials. El davanter esquerrà té una mitjana a la seva carrera d'un gol o assistència cada 128 minuts que juga, uns números realment brillants. Al llarg de la seva carrera, el davanter ha aconseguit un palmarès notable, amb quatre títols de lliga romanesa, dues Supercopes de Romania, una Copa de la Lliga romanesa i una Copa de Romania.

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