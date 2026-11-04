El Natació s’estrena a casa contra el Barcelona

La piscina de l’Àrea Olímpica acollirà aquest dijous al vespre el partit corresponent a la segona jornada de la lligueta de l’Euro Cup masculina de waterpolo que enfrontarà a les 20.30 al CN Terrassa amb el CN Barcelona. Els egarencs van perdre per penals en la jornada inaugural a Atenes.
Després d’empatar a 12 gols, l’Apollon Smyrnis grec es va imposar per 5 a 3 a la tanda de penals, sumant els seus dos primers punts i deixant els de Sergi Mora amb només un. Els de la Nova Escullera, per la seva banda, es van estrenar derrotant a casa per 18 gols a 17 a l’A-Polo Sports Management georgià.
Serà el tercer enfrontament de la temporada entre terrassencs i cenebistes. Els dos anteriors els han guanyat els barcelonins. A la Copa Catalunya, els de Mora van perdre la final de consolació a la tanda de penals contra un Barcelona que s’ha reforçat de manera notable aquesta temporada. L’enfrontament de la lliga va caure també del bàndol barceloní. En partit de la setena jornada, disputat el passat 18 d’octubre, els homes d’Andrei Iosep es van acabar imposant per dos gols de diferència (14-12) en un duel força equilibrat.
Els dos partits anteriors van ser força ajustats i el Natació confia a sumar aquest vespre a casa la seva primera victòria en la competició europea.
El factor piscina pot ser clau
L’entrenador del CN Terrassa, Sergi Mora, considera que el fet de jugar a casa pot resultar fonamental. “A la competició europea, els partits que jugues a casa són importantíssims, així que hem d’intentar sumar aquests tres punts. Sabem que tenim un grup molt complicat i que tot pot passar, però esperem que amb la nostra afició fent-nos costat, puguem tirar endavant el partit i sumar la primera victòria de la competició”.
Per la seva banda, el waterpolista Oriol Sánchez assenyala: “Afrontem l’estrena europea a casa amb moltes ganes. Juguem per tercera vegada aquesta temporada contra el Barcelona, però aquesta vegada és a casa, amb el suport de la nostra afició. Sabem que podem tornar a donar el nostre màxim. Esperem tothom a la graderia”.
El seu company Luka Krstic posa l’accent en la preparació de l’equip: “Tenim moltes ganes de tornar a jugar contra un rival tan dur com el Barcelona. Anem pas a pas i ara toca guanyar a casa”.