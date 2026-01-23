Els Reds s’estrenen a la lliga visitant diumenge els Mallorca Voltors

Diumenge a les 12 hores, els Terrassa Reds debutaran a la sèrie “A” de la Lliga Nacional de Futbol Americà. Visitaran els Mallorca Voltors, un dels cinc equips que integren la conferència est de la màxima categoria del futbol americà espanyol.
Serà el partit de l’estrena com a entrenador de Xavi Gonzalo com a entrenador del conjunt terrassenc. Gonzalo va arribar al club la temporada passada com a coordinador ofensiu. Des d’aquesta temporada ocuparà el càrrec de “head coach” en substitució de Jordi Ventura, que va anunciar fa uns mesos l’adeu al club després d’una dilatada trajectòria com a màxim responsable dels Terrassa Reds.
Els Reds són un dels tres representants catalans que militen a les dues principals categories del “football” estatal. Comparteixen la conferència est amb els Badalona Dracs i els L’Hospitalet Pioners. Completen el grup els Valencia Firebats i els Mallorca Voltors.
A la conferència oest, els vigents campions, els Black Demons de las Rozas, tindran com a rivals els Osos Rivas, els Camioneros Coslada, els Zaragoza Hurricanes i els Gijón Mariners.
Cada equip disputarà vuit jornades de la lliga regular. Els dos millors de cada conferència es creuaran a semifinals, a partit únic el cap de setmana del 25 i 26 d’abril. La final, també coneguda com a “Spanish Bowl”, tindrà lloc el 9 o 10 de maig.
Els Reds intentaran revalidar la gran temporada que van quallar l’any passat, que els va permetre disputar les semifinals contra els Black Demons, guanyadors dels tres darrers títols.