Una nova revolució en el Terrassa FC

La temporada 2025-2026 del Terrassa FC s’iniciarà amb una nova revolució a la seva plantilla. Respecte a la campanya anterior, l’equip terrassista ha incorporat a catorze noves cares, una xifra molt similar a les de cada un dels anys de la seva presència a la Segona Federació. Víctor Bravo, tècnic aragonès del primer equip de l’entitat, té ara a la seva disposició a 21 jugadors i, per tant, està treballant a la pretemporada amb, aproximadament, un 67% de la plantilla renovada.
El Terrassa FC ha renovat totes les posicions i ha vist com no continuaven, per diversos motius, jugadors que duien diverses temporades al club, com és el cas de Jordi Palacios, Víctor Morales, Diego Garzón, Samu Casais o Jofre Cherta. L’any de la creació de la Segona Federació, la temporada 2021-2022, el conjunt egarenc va fer fins a quinze canvis respecte a la plantilla de l’any anterior a Tercera Federació.
La temporada següent, la 2022-2023, va començar amb dotze cares noves mentre que, la 2023-2024, entre el mercat d’estiu i el d’hivern, les novetats van ser de tretze efectius. La temporada anterior, la 2024-2025, també hi va haver tretze incorporacions respecte a l’any anterior.
Enguany, s’han retocat totes les demarcacions, excepte la porteria, que repeteix amb Marcos Pérez i Iván Biarge. Han arribat set defenses, l’últim el neerlandès Erik Schouten, tres centrecampistes i quatre atacants.
El davanter canari Aythami Perera és l’únic que queda de la plantilla de la primera campanya a la Segona Federació, la 2021-2022. El segon amb més temporades a les files del Terrassa FC és el porter Marcos Pérez, que enguany iniciarà la seva quarta temporada a l’equip. Gil Muntadas és el tercer jugador amb més temporades al conjunt egarenc.
El setè partit
Sobre l’actualitat de l’equip egarenc, avui disputarà el seu setè partit de preparació de la pretemporada. En aquesta ocasió, el conjunt que dirigeix Víctor Bravo visita el Reus Reddis, nou equip de la categoria després d’assolir l’ascens des de Tercera Federació.
L’encontre està previst que s’iniciï a les 19 hores. El preu de les entrades per als socis i aficionats que vulguin assistir a l’encontre serà de 10 euros per a les localitats de gol i lateral, 15 euros per a la tribuna baixa i 20 euros per a la tribuna alta.