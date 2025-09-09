Emotiu homenatge per a Raúl Gallego

La posada de llarg dels primers equips de waterpolo del Club Natació Terrassa va ser tot un èxit. La primera edició del torneig de waterpolo Raúl Gallego va aplegar una nodrida representació del waterpolo terrassenc i català a la piscina del club. El CN Terrassa es va adjudicar la victòria tant en la categoria masculina com en la femenina.
La competició masculina va aplegar els amfitrions i tres equips de primer nivell: el CN Mataró, el CN Sant Andreu i el Pays d’Aix francès. La victòria va correspondre al conjunt entrenat per Sergi Mora, que va dirigir els seus primers partits a casa com a nou tècnic en substitució de Dídac Cobacho. El Natació va totalitzar nou punts, per sis del Sant Andreu, tres del Pays d’Aix i cap dels mataronins.
En el primer enfrontament, el CN Terrassa va superar per 16 gols a 14 el CN Mataró. El Sant Andreu es va imposar per 16 a 14 als francesos, que alhora van doblegar per 18 a 12 els mataronins. Els de Mora van batre per 15 a 10 al Sant Andreu i per 16 a 12 al Pays d’Aix, mentre que el Sant Andreu va imposar-se per 15 a 13 al Mataró.
Categoria femenina
Pel que fa a la categoria femenina, la victòria va correspondre també al CN Terrassa. El torneig femení va ser també especial, ja que va suposar el retorn a la banqueta de Xavi Pérez com a entrenador del conjunt femení de l’entitat. El CN Terrassa es va proclamar campió amb nou punts, per sis del CN Sant Feliu, tres del CN Atlètic Barceloneta i cap del CN Horta.
Les terrassenques també van guanyar els tres partits que van disputar. Van batre per 15 a 10 el Sant Feliu, per 10 a 4 a l’Horta i per 13 a 9 al Barceloneta. Les santfeliuenques van guanyar el Barceloneta per 10 a 8 i l’Horta per 11 a 3, mentre que en el primer partit del torneig, el Barceloneta es va imposar l’Horta per 16 a 6.
Es va disputar també dissabte al vespre un partit d’homenatge entre antics companys i amics de Raúl Gallego, que va traspassar el 19 d’octubre del 2017 a l’edat de 37 anys.
D'altra banda, el club va acollir dissabte un multitudinari sopar de germanor amb 189 assistents, entre familiars, companys i amics del mític waterpolista terrassenc.