Empat valuós de la selecció femenina contra Bèlgica

Empat a dos de la selecció espanyola masculina en el seu primer encontre de l'Eurohockey que es disputa aquests dies a Mönchengladbach (Alemanya). Les de Carlos García Cuenca han sumat un valuós punt davant del combinat de Bèlgica, l'actual campió d'aquesta competició. La portera terrassenca de l'Atlètic Clara Pérez ha estat escollida com la millor jugadora del matx. Dilluns, a partir de les 13.30 hores, la selecció femenina s'enfrontarà a Escòcia, en el seu segon partit de la fase de grups.
Bèlgica ha començat atacant i amb alguna bona ocasió, però Pérez ha evitat qualsevol ensurt. Les de García Cuenca han reaccionat i la terrassenca Estel Petchamé ha rematat amb perill i la portera Elodie Pickard ha evitat el gol. Poc abans del final del primer quart, Marta Segú ho ha provat, però de nou la portera belga ha refusat la bola.
El segon quart ha començat amb el primer gol d'Espanya, en una acció que ha concretat Patricia Álvarez. Uns minuts més tard, i de penal-córner, Stephanie Vanden Borre ha aconseguit l'empat a un. Després del descans, la selecció femenina ha gaudit d'un parell de bones opcions, però ha hagut d'esperar a dos minuts per a la conclusió del tercer quart per marcar el 2 a 1, en una bona rematada de Sara Barrios.
En el darrer quart, la selecció belga ha pogut empatar, a nou minuts per al final de l'encontre, en un stroke que ha convertit Vanden Borre. Els intents dels dos combinats per canviar el signe del partit no han servit per evitar l'empat a dos definitiu.
Clara Pérez, després del debut de la selecció, ha declarat que "hem fet molt bon partit. La preparació fins aquí ha estat intensa i ha donat els seus fruits. Aquest resultat i les bones sensacions ens fan encara el partit del dilluns amb moltes més ganes. A pesar que ens han empatat anant per davant en el marcador, estem contentes amb el resultat. Tenim un grup molt complicat i és un bon resultat per a aconseguir el nostre objectiu, arribar a semifinals".