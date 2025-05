“En futbol s’ha de ser consistent i és el que ens ha faltat”

Quina valoració fa de la temporada de l’equip? M’ha semblat una temporada interessant, amb moments bons i moments dolents. En teoria és d’una temporada amb 51 punts, que seria millor que d’altres temporades, però esperàvem una mica més d’aquesta temporada. També crec que l’equip va ser millor fora de casa. I en una classificació virtual de fora de casa estaríem a “play-off”, però a casa hem estat més baixos.

Què creu que ha faltat per poder classificar-se per al “play-off”? Segurament, els punts perduts a casa. És un problema, clar. Probablement, també el canvi d’entrenador. Amb el primer entrenador hi havia una filosofia, després amb Víctor Bravo, una filosofia més realista. Però aquest canvi, segurament, va canviar la transició de l’equip. Probablement, també els moments dolents, moments claus a la temporada, amb punts perduts en partits que eren importants.

Aquesta irregularitat, l’any passat també la va tenir l’equip. Probablement ens ha faltat consistència. I en futbol és important ser consistent. I això és el que tal vegada ha faltat.

Com valora el paper de Víctor Bravo a la banqueta? Víctor Bravo és un professional i un molt bon entrenador. Treballa molt i ho analitza tot molt. Era normal que necessités temps, perquè venia en un moment de transició i sense temps de fer una pretemporada. És així.

En les dues últimes temporades ha passat el mateix. Canvi d’entrenador a les primeres jornades després d’un mal inici. Ha faltat aquesta estabilitat a la banqueta i fer tota la temporada el mateix entrenador? Segurament, perquè quan canvies d’entrenador, es canvien les coses. Però si recorda, en la primera part de la temporada es va començar també sense consistència. I rebent molts gols. I això canvia quan arriba Víctor Bravo. Probablement, aquesta estratègia era millor que la d’inici del campionat.

Una cosa que va sorprendre en els últims partits és que vostè s’asseia a la banqueta, un fet que s’acostuma poc a veure. Què buscava amb això? Només va ser per donar suport mental, només mental per a l’equip i res més. Era un moment delicat amb resultats dolents. I vaig decidir que era millor que tothom, l’staff tècnic, els jugadors i els aficionats, veiessin que estem a prop de l’equip. Només això.

El partit a Olot és un reflex de la temporada? Guanyar 0-2 amb autoritat i de sobte, no saps per què, canvia i l’equip encaixa 5 gols. És el que ha passat tota la temporada? Va ser decebedor. I, de veritat, és el que que parlàvem de consistència. Va ser un resultat inesperat. Però teníem jugadors que no estaven disponibles per targetes o lesions i també era un problema per a nosaltres, especialment en defensa.

En el mercat d’hivern van venir Boere i Dirks, els dos neerlandesos i es va fitxar a Casti. Es penedeix d’alguna cosa? Hauria fet algun tipus de fitxatge diferent? En el període de gener, nosaltres busquem un central esquerre. Sem Dirks era el jugador que nosaltres pensem que era bo per incorporar a l’equip. També necessitem un davanter perquè Sergio Buenacasa se’n va anar a Lleida. Eren transferències normals. Castillo és un noi jove de Terrassa i estic molt content amb el gol que va fer contra l’Alzira. Espero que pugui progressar.

Finalment, la plantilla tenia quatre neerlandesos, un grec i un argentí. És perquè coneix més altres mercats? Fem altres coses en comparació amb altres equips. Ho pot verificar. Hi ha jugadors estrangers, amb doble nacionalitat. El mercat del futbol és obert. Vivim en un mercat global. No triem a un estranger perquè m’agradin només campionats de fora. En comparació amb altres equips, no tenim més estrangers a l’equip. I coneixem i creiem en el mercat d’Espanya. I m’agrada.

La Segona Federació és complicada i el grup 3 dels que més. Sí, és un grup complicat. I et trobes equips amb camps diferents. Aquesta és la primera diferència i pot suposar resultats que no t’esperes. No és el mateix si jugues en un camp petit o en un camp gran o si el camp és de gespa natural o gespa sintètica.

Té més o menys configurat el que faran amb el nou equip? Ara, en aquest moment, l’equip s’entrena fins a aquest cap de setmana i després veurem què es fa.

Però podem dir que veurem una plantilla ambiciosa la temporada que ve? De moment només podem parlar de la temporada passada. De la temporada pròxima parlem en un altre moment.