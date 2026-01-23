Espanya derrota Croàcia per 17 a 9 i acaba cinquena a l'Europeu

Després de la decepció que va suposar dimarts quedar fora de les semifinals en perdre per penals contra Hongria i quedar-se sense opcions de revalidar la medalla d'or assolida fa dos anys a Croàcia, la selecció espanyola de waterpolo va tancar el Campionat d'Europa de waterpolo amb una contundent victòria per 17 gols a 9. Aquest darrer triomf permet als de David Martín classificar-se en la cinquena posició del torneig.
El terrassenc Bernat Sanahuja va ser el millor jugador de la selecció en aquest darrer partit. Va anotar fins a cinc gols, per dos del també egarenc Álvaro Granados. Tots dos van tenir un protagonisme destacat en aquesta primera cita de l'any per a la selecció espanyola de waterpolo.
Espanya es va mostrar molt sòlid davant dels croats, un equip que ha estat finalista en les dues darreres edicions de l'Europeu. El 2024 va perdre la final contra els espanyols i el 2022 va proclamar-se campió en batre Hongria a la final.
Els de Martín van adjudicar-se el primer quart per 3 a 0 (amb gols d'Alberto Munárriz, Roger Tahull i Álvaro Granados) i el segon per 4 a 2. El 7 a 2 que assenyalava l'electrònic del Belgrade Arena al descans deixava clara la superioritat dels espanyols. El matx es va equilibrar una mica més a la represa (6-5). El darrer quart va registrar un 4 a 2 per als espanyols, que acabarien guanyant per vuit gols de diferència (17-9).
Bernat Sanahuja: "No era l'objectiu que teníem"
"Hem pogut assolir la cinquena plaça. No era l'objectiu que teníem, però és on ens ha posat el campionat. No vam saber fer el millor partit contra Hongria. Crec que van ser millors. Però l'equip també ha d'aprendre a jugar aquests partits. No estem acostumats i això parla molt bé de nosaltres. Ara toca seguir", explicava l'egarenc Bernat Sanahuja en acabar el matx.
Per la seva banda, el seleccionador David Martín analitzava així el duel: "Era un partit molt difícil de jugar, en el qual no volíem estar ni nosaltres ni ells. Crec que hem estat més centrats. També havíem tingut un dia més de recuperació. Els jugadors han fet un últim esforç molt valuós. Crec que l'equip s'ha deixat la pell en aquest torneig, però a vegades surt creu".
Dilluns comença l'Europeu femení a Funchal
D'altra banda, la selecció femenina que dirigeix el terrassenc Jordi Valls disputarà a partir del dilluns 26 de gener el Campionat d'Europa que es disputa a la localitat portuguesa de Funchal. Formen part de la llista la waterpolista terrassenca del Barceloneta Paula Leitón i la jugadora del CN Terrassa Paula Prats.
La competició aplegarà els 16 millors equips del continent. Espanya està integrada en el grup "B". Debutarà dilluns a les 17 hores contra Hongria. Dimarts a les 20.15, l'equip jugarà contra la selecció amfitriona, Portugal. El tercer partit serà dijous a les 12.15 davant de Romania.
Els dos primers classificats de cadascun dels quatre grups es classificaran per a la segona fase, que es disputarà el dissabte 31 de gener. Els quatre millors accediran a les semifinals del dimarts 3 de febrer. La final es disputarà el dijous 5 de febrer a les 19.15 hores.
La selecció espanyola acumula tres medalles d'or, dues de plata i una de bronze en el palmarès dels Campionats d'Europa femenins. L'any 2024 va ser subcampiona a Eindhoven i en les dues anteriors edicions es va proclamar campiona a Split 2022 i Budapest 2020.