Espanya estrena fase golejant Montenegro

Primera victòria de la selecció espanyola a la fase decisiva del Campionat d’Europa de waterpolo que es disputa a Belgrad. El combinat que prepara David Martín, amb els terrassencs Álvaro Granados i Bernat Sanahuja al capdavant, ha fet aquest divendres un important pas endavant de cara a les seves aspiracions d’acabar entre els dos primers del grup “E” i poder disputar així les semifinals de divendres vinent.
Quan els queden encara dos partits per disputar (diumenge a les 15.30 contra França i dimarts a les 18 hores davant d’Hongria), els espanyols acabaran previsiblement tercers a la classificació amb sis punts, per darrere d'Hongria i Sèrbia. Montenegro es queda despenjat amb tres punts, per un dels Països Baixos i zero de França.
Els montenegrins no han pogut contenir l’espectacular posada en escena ofensiva dels espanyols, que han començat guanyant per 6 a 1. Darrere, el porter Unai Aguirre continuava jugant a un grandíssim nivell.
Dos gols al primer quart
Després d’haver de descansar davant dels Països Baixos, Granados ha tornat en plena forma. Ha obert el marcador de penal abans que un palmeig de Roger Tahull fes pujar el 2 a 0 a l’electrònic. Ha repetit el terrassenc completant un contracop amb una vaselina. El primer acte s'ha tancat amb 4 a 1. I el segon ha començat amb dues dianes consecutives de Biel Gomila i Pol Daura. Els montenegrins han retallat distàncies, però un excels Granados ha ampliat l’avantatge fins al 3 a 9 del descans.
Amb el duel gairebé sentenciat i Montenegro sense capacitat de remuntada, els espanyols han repetit el 5 a 2 en el tercer quart. L’equip s'ha calmat al darrer quart (0-1), pensant ja en els dos propers compromisos.