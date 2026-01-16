Espanya goleja Lituània i s’apropa a semifinals

La meitat dels vuit gols que li ha endossat aquest divendres la selecció espanyola femenina de hockey sala al combinat lituà han estat obra de jugadores terrassenques. Marta Grau n'ha anotat dos, per un de Clara Ycart i un altre d’Estel Forte.
El 8 a 0 ha deixat el conjunt que prepara Jorge Pérez en la primera posició del grup de manera provisional amb set punts en les tres primeres jornades i un balanç de 14 gols a favor i 5 en contra, una diferència de nou dianes que pot resultar decisiva de cara a la primera posició del grup.
Pressió alta
Espanya ha sortit a la pista exercint una pressió alta. La terrassenca Marta Grau ha inaugurat el marcador al segon minut de joc. Les lituanes han generat perill per primera vegada en la següent acció, però la portera Paula Ruiz ha resolt la jugada amb gran solvència.
El domini espanyol ha anat creixent i al minut 7, la també egarenca Clara Ycart ha fet el 2 a 0 en una combinació amb Mar Sola. Les ocasions i els gols anaven arribant. Esther Canales ha fet el tercer en els darrers segons del primer acte.
Abans del descans, un potent xut de Sara Carmona ha significat el 4 a 0. Res no ha canviat a la segona meitat. Grau ha fet el cinquè gràcies a una bona rematada des de la frontal i la capitana Bea Pérez el sisè a passada de Grau. Lucía Abajo i l’egarenca Estel Forte han completat la golejada.
Les semifinals, dissabte al vespre
Les jugadores espanyoles, que tenen la classificació per a les semifinals gairebé garantida, tancaran la primera fase del grup “B” d’aquest Europeu aquest dissabte a les 13 hores jugant contra les amfitriones de la República Txeca, que figuren entre les favorites al títol.
Les semifinals es jugaran també aquest dissabte a les 19.20 i a les 20.45 hores, mentre que la final està prevista per a diumenge a les 14.40. El duel pel bronze serà a les 13.15.