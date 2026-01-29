Espanya goleja Romania per 22 a 4 i acaba segona de grup

En un altre partit de tràmit, la selecció espanyola femenina ha golejat aquest dijous per un contundent marcador de 22 a 4 al combinat de Romania, una de les seleccions més assequibles a les que s’havia d’enfrontar el combinat que prepara el terrassenc Jordi Valls en aquesta primera fase del Campionat d’Europa de waterpolo que es disputa a la capital de l’illa portuguesa de Madeira, Funchal.
Les espanyoles, que tenen a les seves files la terrassenca Paula Leitón i la waterpolista del CN Terrassa Paula Prats, han finalitzat en segona posició del grup “B” amb sis punts, només superades per les hongareses, que van derrotar a les espanyoles per penals en la primera jornada. Portugal ha acabat en tercera posició amb tres punts, per zero de Romania.
El combinat que dirigeix Jordi Valls s’ha classificat per a la ronda de quarts de final de la competició. En aquesta segona fase, comparteix grup amb Hongria i els dos primers del grup “D”, els Països Baixos i Israel. Les hongareses i les neerlandeses arrosseguen tres punts de la primera fase, mentre que les espanyoles i les israelianes en tenen zero. Els dos millors d’aquests quatre equips es classificaran per a les semifinals de dimarts.
Dissabte, contra Israel
Espanya està obligada a guanyar dissabte a les 16 hores a la selecció d’Israel si vol mantenir opcions de ser semifinalista. El duel decisiu serà el de diumenge a les 21.15 hores contra els Països Baixos. Les espanyoles hauran de guanyar les neerlandeses per accedir a semifinals.
La dèbil selecció de Romania, que ha perdut els tres partits que ha disputat en aquest Europeu, no ha estat rival per a un combinat espanyol que ha marxat ben aviat en el marcador. Un gol de contraatac de la terrassenca Paula Leitón ha significat l’1 a 0 quan no s’havia complert encara el primer minut de partit. Irene González, Paula Crespí (autora de quatre dianes), Queralt Antón (que ha tornat a marcar cinc gols) i Elena Ruiz amb dos gols han signat un 6 a 0 que deixava clares les opcions de les espanyoles. La jove jugadora de 15 anys Sara-Maria Pascu ha anotat el 6 a 1.
Martina Terré ha substituit la seva germana Mariona a la porteria i Valls ha començat a fer rotacions. Les romaneses continuaven sense oposar resistència i s'ha arribat al descans amb un 11 a 2 a l’electrònic.
La tònica dels dos darrers períodes ha estat la mateixa: 5 a 1 i 6 a 1 per a un marcador definitiu de 22 a 4 per al conjunt espanyol.