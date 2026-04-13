Espanya guanya la primera fase de la Copa del Món i es classifica per a Sydney

La selecció espanyola masculina de waterpolo s'ha classificat en primera posició per a la fase final de la Copa del Món que es disputarà a la ciutat australiana de Sydney entre els dies 22 i 26 de juliol.
El combinat que prepara David Martín, que comptava a les seves files amb els waterpolistes terrassencs Álvaro Granados i Bernat Sanahuja, va completar un magnífic cap de setmana a la fase preliminar, disputada a la localitat grega d'Alexandropolis.
Dissabte, els de Martín es van imposar per un clar 16 a 12 a una selecció italiana que els havia derrotat en la primera jornada, situant-se líder del grup "C". Espanya va sortir molt concentrada i va guanyar el primer quart amb un magnífic marcador parcial de 6 gols a 2. Al segon període, Fran Valera va anotar el 8 a 3, però un parcial de 0 a 4 va posar els italians de ple en el partit (8-7). Sanahuja va anotar el 9 a 7 amb el qual es va arribar al descans.
A la represa, Itàlia continuava sense desenganxar-se del marcador. Unai Biel va fer el 10 a 8, però Guerrato va contestar pels italians i es va entrar en el darrer període amb un ajustat 10 a 9. Els espanyols van treure llavors tot el seu potencial, van signar un parcial de 6 a 3 i es van adjudicar el triomf per quatre gols de diferència (16-12) amb una destacada actuació dels dos jugadors terrassencs.
Tot de cara per ser primers
La selecció arribava a la darrera jornada de diumenge amb un complicat partit contra els grecs. En tenien prou de perdre per penals contra Grècia per assegurar-se la primera plaça. I si guanyava Itàlia, que jugava just després, es podien permetre fins i tot perdre de dos. Els transalpins van acabar guanyant a Hongria per 12 a 9 i Espanya va perdre per penals (14-16) contra els grecs, acabant en primera posició amb 7 punts, per 6 d'Itàlia i 5 de Grècia.
En aquest darrer matx contra Grècia, els de David Martín van començar guanyant per 3 a 1. Els grecs van reaccionar i es va arribar al descans amb empat a cinc gols. Es va arribar al darrer quart amb un 7 a 8 favorable als hel·lens. Sanahuja i Daura van situar l'equip 11-10 quan faltaven menys de dos minuts per acabar, però quan faltaven vuit segons, Kakaris va empatar a 11 i va forçar una ja intranscendent tanda de penals que Grècia es va adjudicar per 2 a 4.