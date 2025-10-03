Espanya ja té rivals per a la Pro League

El dimarts dia 9 de desembre, d’aquí a poc més de dos mesos, començarà la setena edició de la Pro League, la competició que aplega en els darrers anys les nou millors seleccions mundials tant en categoria masculina com femenina. El gran al·licient d’aquesta edició serà que els dos campions obtindran la classificació matemàtica per als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028.
La selecció masculina espanyola ja sap el que és obtenir la classificació gràcies a la Pro League. De fet, la temporada passada va obtenir el passi al Mundial en el darrer partit, derrotant a Alemanya.
Les seleccions d’Alemanya i Bèlgica en la categoria masculina i les d’Anglaterra i Bèlgica en la femenina obriran el foc de la competició el 9 de desembre a Dublín.
Les seleccions espanyoles no debutaran fins dos mesos més tard, el dijous 5 de febrer de l’any vinent. Disputaran els quatre primers partits al Poliesportiu Verge del Carme de Beteró, a València. Els de Caldas s’enfrontaran dues vegades als Països Baixos i Anglaterra i les de Carlos García Cuenca a Bèlgica i Alemanya. Serà els dies 5, 7, 8 i 10 de febrer.
L’equip de Max Caldas ocupa actualment la cinquena plaça en el rànquing mundial de la Federació Internacional de Hockey (FIH). Tindrà com a rivals en aquesta Pro League set de les vuit millors seleccions del món: Països Baixos (1), Alemanya (2), Bèlgica (3), Austràlia (4), Argentina (6), Índia (7) i Anglaterra (8), a més del Pakistan, catorzena potència mundial. Els partits es disputaran en blocs de quatre. Els primers es jugaran a València del 5 al 10 de febrer davant dels Països Baixos i Anglaterra.
Els 12 restants seran fora de casa, jugant també dues vegades contra cadascun dels rivals. Del 20 al 24 de febrer, l’equip es desplaçarà a la ciutat australiana de Hobart per jugar contra Austràlia i l’Índia. Per als de Caldas, la competició patirà llavors una aturada de gairebé quatre mesos. Una vegada acabada la lliga espanyola, l’equip es retrobarà a la ciutat belga de Wavre, una de les seus del proper Mundial, per enfrontar-se del 14 al 21 de juny al Pakistan i Bèlgica.
Amb només un dia de marge, la selecció volarà a Berlín per tancar la competició disputant els quatre darrers partits contra Argentina i Alemanya entre els dies 23 i 28 de juny.
Per la seva banda, el combinat femení espanyol, que també és cinquè del món, s’enfrontarà també amb els set millors conjunts mundials: Països Baixos (1), l’Argentina (2), Bèlgica (3), la Xina (4), Alemanya (6), Austràlia (7) i Anglaterra (8), a més d’Irlanda, que és tretzena.
Les de Carlos García Cuenca jugaran a València contra Bèlgica i Alemanya i a Hobart davant d’Austràlia i la Xina en les mateixes dates que l’equip masculí. Del 17 al 21 de juny ho faran a Rotterdam contra Irlanda i els Països Baixos i del 23 al 27 de juny a Londres contra l’Argentina i Anglaterra.