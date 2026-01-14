Espanya s’imposa 14-7 als Països Baixos i s’assegura acabar segona

La selecció espanyola de waterpolo ha fet els deures aquest dimecres davant dels Països Baixos en la tercera i darrera jornada de la fase de grups del Campionat d’Europa que se celebra a la capital sèrbia, Belgrad.\r\n\r\nEl combinat que prepara David Martín s'ha assegurat la segona posició i ha acabat amb sis punts després de guanyar a Israel i els Països Baixos i perdre per la mínima contra els amfitrions.\r\n\r\nA la segona fase de la competició, Espanya s’enfrontarà amb els tres primers classificats del grup “A”, Hongria, Montenegro i França. Els dos millors d’aquesta lligueta de sis equips es classificaran per a les semifinals del divendres 23. \r\n\r\nDesprés d’un primer quart equilibrat (2-3), els de Martín s'han adjudicat el segon per 2 a 4. El matx ha quedat sentenciat gràcies al parcial de 2 a 5 del tercer període. El quart ha acabat amb un 1 a 2. L’egarenc Bernat Sanahuja ha anotat un gol, igual que el neerlandès del CN Terrassa Lars Ten Broek. Álvaro Granados ha gaudit de descans.\r\n