Estella Llum Tonrath, nou reforç per al Club Natació Terrassa

Aquesta nedadora està especialitzada en les proves d'esquena

  • La nedadora té força experiència internacional

Publicat el 22 d’agost de 2025 a les 10:44
Actualitzat el 22 d’agost de 2025 a les 10:45

El Club Natació Terrassa ha anunciat la incorporació d'Estella Llum Tonrath Nollgen, una nedadora amb presència internacional. En l’últim Campionat d’Espanya Open celebrat a Mallorca, el nou reforç del club egarenc va assolir un nou rècord absolut d’Espanya amb un registre de 2:08.03, que li va obrir les portes del Campionat del Món de Singapur 2025. En la cita mundialista, va superar les
sèries matinals i va finalitzar en dotzena posició global, després de registrar 2:09.84 a les semifinals.

Amb una trajectòria marcada per la regularitat i els èxits en escenaris internacionals, Tonrath ha destacat especialment en els Campionats d’Europa Júnior, on s’ha proclamat doble campiona de 200 metres esquena els anys 2024 a Vílnius (Lituània) i 2025 a Samorín (Eslovàquia). A més, ha sumat un bronze europeu en la prova dels 100 metres esquena. Tonrath s’incorpora al CN Terrassa després d’haver competit amb el CN Palma i d’haver consolidat una trajectòria amb mínimes internacionals, podis estatals i presència en cites d’elit.

