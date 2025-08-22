Estella Llum Tonrath, nou reforç per al Club Natació Terrassa

El Club Natació Terrassa ha anunciat la incorporació d'Estella Llum Tonrath Nollgen, una nedadora amb presència internacional. En l’últim Campionat d’Espanya Open celebrat a Mallorca, el nou reforç del club egarenc va assolir un nou rècord absolut d’Espanya amb un registre de 2:08.03, que li va obrir les portes del Campionat del Món de Singapur 2025. En la cita mundialista, va superar les\r\nsèries matinals i va finalitzar en dotzena posició global, després de registrar 2:09.84 a les semifinals.\r\n\r\nAmb una trajectòria marcada per la regularitat i els èxits en escenaris internacionals, Tonrath ha destacat especialment en els Campionats d’Europa Júnior, on s’ha proclamat doble campiona de 200 metres esquena els anys 2024 a Vílnius (Lituània) i 2025 a Samorín (Eslovàquia). A més, ha sumat un bronze europeu en la prova dels 100 metres esquena. Tonrath s’incorpora al CN Terrassa després d’haver competit amb el CN Palma i d’haver consolidat una trajectòria amb mínimes internacionals, podis estatals i presència en cites d’elit.\r\n