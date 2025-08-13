Golejada a Israel abans dels quarts de final

La selecció femenina júnior de waterpolo, tot i tenir assegurada la seva primera plaça en el grup "A" en el Mundial de Salvador de Bahia (Brasil), va guanyar el darrer partit de la primera fase. Les de Marian Díaz, de nou amb la terrassenca Isa Piralkova com a màxima realitzadora, amb tres gols, es va imposar al combinat d'Israel per 15 a 5. Ara, el combinat espanyol espera rival per als quarts de final, que sortirà del "crossover" amb els partits Nova-Zelanda-Brasil, Hongria-Austràlia. Itàlia-Xina i Israel-Croàcia. Ja tenen el bitllet per als quarts de final, a més de les de Díaz, les seleccions dels Estats Units, els Països Baixos i Grècia.
Contra el conjunt israelià, la selecció júnior va ser la clara dominadora del joc i, amb dos parcials de 4 a 0, va arribar al descans amb un 8 a 0 a favor seu. En el tercer quart, Israel va aconseguir el seu primer gol, però la resposta del combinat espanyol, on també juga l'egarenca Daniela Quinzada, va ser contundent, amb un parcial de 5 a 1 que deixava el marcador amb un 13 a 2 concloent. En el quart període, i amb les de Díaz relaxades per la sucosa renda que duien, Israel va aprofitar per imposar-se per un ajustat 2 a 3, que suposava el 15 a 5 final.