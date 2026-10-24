Golejades d'Atlètic i Egara i primera victòria del CD Terrassa a la lliga

Dissabte profitós per als tres representants del hockey local de la lliga de la Divisió d'Honor femenina en els seus primers compromisos de la jornada doble d'aquest cap de setmana. Atlètic i Egara van satisfer els seus encontres amb sengles golejades mentre que el CD Terrassa va aconseguir la seva primera victòria de la competició. Diumenge, les de Can Salas rebran el Valencia CH, les de les Pedritxes al Taburiente i les del Pla del Bon Aire jugaran a casa davant de la Real Sociedad.
L'Atlètic s'ha imposat per 3 a 0 al RC Polo de Barcelona. Les de Sílvia Bonastre, després de dos primers quarts sense gols, s'han avançat a pocs minuts per al final del tercer, amb una diana de Sofía Rogoski. En el darrer quart, un nou gol de Rogoski i un tercer d'Anna Marquès han deixat el marcador amb el 3 a 0 definitiu.
Al Pla del Bon Aire, les d'Andrew Wilson han superat sense miraments a les jugadores canàries del Taburiente, amb un 5 a 2 contundent. Les visitants han aguantat en el primer quart, però a partir del segon, les egarenques han mostrat la seva superioritat i al descans el marcador era de 4 a 2 per a l'Egara, amb tres gols de Natàlia Vilanova, un de penal-córner, i un d'stroke que ha transformat Anna Borràs. En el tercer quart, Júlia Divorra ha arrodonit el marcador amb el 5 a 2.
I, a les Pedritxes, el CD Terrassa de Stefi Piris ha aconseguit la seva primera victòria de la lliga. Les terrassenques, després de tres quarts de joc sense gols, han vençut a la Real Sociedad per 1 a 0, gràcies a un gol només començar el darrer quart, obra d'Ana Paula Riera, que ha marcat en un llançament de penal-córner.