“Hem de ser un equip de porteria a zero”

A la conclusió del partit amistós a l’Estadi Olímpic contra el Manresa, que va finalitzar amb un 0 a 1 per al conjunt bagenc, el tècnic del Terrassa FC Víctor Bravo es va mostrar més satisfet del joc de la segona meitat del seu equip i va recordar que la plantilla està en plena temporada i hi ha hagut moltes noves incorporacions i encara queda molt per treballar.
“A la segona part ens hem ajustat millor i hem fet millor la pressió, però a la primera no els estàvem ajustant bé i ells sortien amb molta facilitat”, va assegurar l’entrenador aragonès, que va agregar que “els hem concedit molt i hem estat fràgils en defensa en el gol i en segons quines situacions de la primera part”.
Víctor Bravo va declarar que “a la segona part, l’equip m’ha agradat i hem estat molt equilibrats i hem controlat bastant el partit” i va recordar que “això és pretemporada i, al final, són molts jugadors nous que han d’anar agafant automatismes i que s’han de conèixer i ens està costant”.
Sobre que el conjunt terrassista ha perdut els tres partits amistosos disputats fins ara, el tècnic va comentar que “és típic de pretemporada i l’equip encara no ha guanyat, però, a estones, ha fet unes bones sensacions i aquí és on hem de posar el focus”. El màxim responsable tècnic del Terrassa FC va apuntar també que “hem tingut ocasions clares de Joel en transicions, però és veritat que no ens hem trobat per dins i hem jugat molt directes, no circulàvem la pilota perquè ells basculessin i trobar aquests espais”.
Trobar els pivots
A més, l’entrenador aragonès va detallar que “ens ha costat trobar els pivots, que és el que et fa jugar bé i a la segona part hem mogut l’equip de cantó a cantó i ens hem trobat per dins” i va afegir que “ens ha costat també, una cosa que en els altres partits ens estava sortint bé, que és atacar l’esquena”. En aquest sentit, va subratllar que “a la segona meitat molts jugadors volien la pilota al peu i havíem de buscar més l’esquena”.
Víctor Bravo va insistir en el fet que “hem d’ajustar la defensa i fer millors automatismes en atac” i va reiterar que “és pretemporada i encara en queden cinc partits i això anirà bé”. Va destacar que, a la represa, els jugadors havien estat “més contundents i més agressius” i que “hem de ser un equip de porteria a zero i ser un bloc molt sòlid”.