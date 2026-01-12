Històric bronze de la selecció espanyola

Des de la plata del 2003 a Santander, la selecció espanyola no pujava a un podi europeu. Diumenge, després de signar un magnífic campionat a la ciutat alemanya de Heidelberg, el combinat que prepara Fede González es va penjar una magnífica medalla de bronze derrotant Alemanya a Alemanya. El títol va ser per a Àustria, que va empatar a tres amb Polònia a la final i es va imposar per 3 a 2 als “shoot-outs”.
Després d’una gran primera fase, els espanyols van perdre 5-4 contra els alemanys en el darrer partit de la fase de grups i van acabar segons. Es van creuar amb Àustria, primer de l’altre grup, a les semifinals. Van empatar a tres, però van caure per 1 a 0 a la tanda de “shoot-outs”. Sense possibilitat de penjar-se l’or, Pere Amat i els seus companys es van haver de centrar en la lluita pel bronze, de nou contra els alemanys.
Aquesta vegada, en el duel decisiu, es van acabar imposant per 6 gols a 5. Quan faltaven només set segons per al final, el matx estava empatat a cinc gols. L’ombra dels “shoot-outs” planava sobre el duel pel tercer i quart lloc quan Pere Amat va assistir Pablo Román, que va batre el porter alemany Lukas Stumpf.
Un gran inici
L’encontre no podia començar millor per als espanyols, que es van avançar per primera vegada en el marcador als dos minuts gràcies a un gol d’Ignacio Abajo, que va aprofitar un refús en el llançament de Juan Muñoz. Tres minuts més tard, Ferran Muñoz va fer el segon. Els teutons van entrar en el partit gràcies a dos gols. Les hostilitats van continuar en el tram final del segon període. Muñoz va fer el tercer gol i tres minuts després Abajo va anotar el 4 a 2.
Al darrer minut, els amfitrions van empatar a quatre. Alemanya es posaria 4-5 per davant, però Abajo va retallar distàncies i Román va fer el providencial 6 a 5.