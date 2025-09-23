Històrica victòria del CN Terrassa davant del CN Sabadell a la Copa Catalunya femenina

L’equip femení del CN Terrassa es va penjar la medalla de bronze a la Copa Catalunya femenina després d’aconseguir la fita històrica de derrotar per 9 gols a 12 l’Astralpool CN Sabadell en el partit pel tercer i quart lloc de la competició, disputat a la piscina Joan Serra del Centre Natació Mataró.
El duel va ser intens i equilibrat. El primer quart va acabar amb empat a dos gols, però al segon parcial, el conjunt que entrena Xavi Pérez va obrir una mínima escletxa (2-3). Es va arribar al descans amb un marcador de 4 a 5 per a les terrassenques. A la represa, les de Pérez van mantenir la solidesa en el seu joc i van ampliar l’avantatge (3-4). Es va entrar en els vuit minuts finals amb dos gols d’avantatge per al CN Terrassa, que amb un altre parcial de 2 a 3 va segellar la victòria per 9 a 12.
La clau de la victòria terrassenca van ser les accions de superioritat (62% de les egarenques per 33% de les sabadellenques). En l’apartat ofensiu van destacar Miriam Ciudad i la honaresa Panni Szegedi, amb tres dianes cadascuna, ben secundades per Sara Cordovani, que en va fer dues. En semifinals, el conjunt terrassenc va caure davant les amfitriones del CN Mataró per 13 gols a 8. A la final, les mataronines van batre per 11 a 9 al Sant Andreu.
L’equip masculí, a semifinals
Per la seva banda, el conjunt masculí del CN Terrassa va certificar el seu accés a les semifinals de la Copa Catalunya després d’imposar-se al CN Rubí per 15 gols a 20 a la piscina de Can Rosés. Al partit d’anada, els de Sergi Mora ja havien guanyat per 18 a 12.
L’inici del matx va ser intens, amb intercanvi de gols. Els egarencs van mostrar solidesa i encert ofensiu per anar ampliant la distància a mesura que passaven els minuts. Gerard Cuacos, Lars Ten Broek, Marcel Teclas i el capità Ricard Alarcón van ser els més determinants en atac.
El Natació serà aquest cap de setmana a la “final-four” que es disputarà a la piscina Sant Jordi de Barcelona. S’enfrontarà dissabte a les 16 hores al Barceloneta en la primera semifinal. Diumenge es jugarà el partit pel bronze a les 11 hores i la gran final a les 13.