Isa Piralkova i Daniela Quinzada, al Mundial júnior de Brasil

Les waterpolistes terrassenques Isa Piralkova i Daniela Quinzada han entrat a la llista definitiva de la selecció espanyola júnior de waterpolo que aquest dijous marxa cap al Brasil per disputar el mundial de la categoria. Les jugadores del CN Terrassa formen part de la llista de 14 jugadores de la seleccionadora Marian Díaz per a la competició que se celebrarà a Salvador de Bahia del 10 al 16 d'agost. Piralkova, la pròxima temporada, jugarà a les files del CN Sabadell mentre que Quinzada se'n va a estudiar als Estats Units i no continuarà al conjunt egarenc.
La resta de seleccionades són: Itziar Almeda, Laia Tututsaus, Carlota Peñalver i Ariadna Temprano, del CE Mediterrani; Queralt Antón i Alba Muñoz, del CN Sant Andreu; Irene Casado, del CN Sabadell; Julia Cereijo i Blanca Colominas, del CN Atlètic Barceloneta; Martina Claveria i Rita Gurri, del CN Mataró; Reyes Díaz, del CN Sant Feliu.
La selecció espanyola júnior està integrada en el grup "A", juntament amb els combinats dels Països Baixos, Nova Zelanda, i Israel. En el grup "B" participen les seleccions d'Hongria, Grècia, els Estats Units i Itàlia. En el grup "C" competiran Mèxic, Brasil, Argentina i Croàcia mentre que, en el grup "C", lluitaran per classificar-se a la següent fase els equips del Canadà, Sud-àfrica, la Xina i Austràlia.