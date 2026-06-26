János Olgyay, subcampió d'Hongria de ciclisme en carretera sub-13

El corredor hongarès de l'Escola de Ciclisme Vallès János Olgyay s'ha proclamat subcampió del Campionat Nacional d'Hongria de carretera en la categoria sub-13, disputat a la localitat de Tamási, al sud de la capital, Budapest. Olgyay, de 12 anys, forma part de l'Escola de Ciclisme Vallès des de fa dues temporades i resideix a Sant Cugat. Està signant una gran temporada. És cinquè a la general de la Copa Catalunya de carretera en la categoria aleví de segon any.
La prova, una de les més importants del calendari hongarès de ciclisme de base, es va celebrar sobre un recorregut de 15,2 quilòmetres amb un desnivell acumulat de 142 metres. Més de 60 participants d'arreu del país van prendre-hi part. A pocs quilòmetres de l'arribada, els participants van haver de superar una ascensió d'uns dos quilòmetres pels volts de Gyönk, amb un pendent mitjà del 4,4%, amb rampes que arribaven fins a l'11%.
Va ser en aquest punt on la cursa va esclatar, amb la fragmentació del grup principal. La cursa va quedar reduïda a un duel entre János Olgyay i Márk Hivessy. Van completar el recorregut amb un temps de 25 minuts i 56 segons, a 17 segons de distància del tercer classificat.
La victòria es va decidir a l'sprint. Olgyay es va veure superat per un marge mínim per a Hivessy.