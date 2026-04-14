Joan Francesc Fernández i Ton Sanromà deixen l'Egara 1935 a només dos punts de la "final-four"

Sense sorpreses a la cinquena jornada de la fase pel títol de la lliga de Divisió d’Honor “B” masculina, on quatre dels cinc primers classificats van aconseguir la victòria. El Vallès va derrotar per 3 a 4 el Pedralbes a domicili i continua líder amb 26 punts, mentre que l’altre representant terrassenc, un Egara 1935 que es va imposar al cuer, la Real Sociedad 1927, per 5 gols a 3, i s’ha situat en quarta posició amb 15 punts, a només dos de distància del Pedralbes, que ocupa la quarta i darrera plaça per aspirar a la “final-four” que es disputarà els dies 30 i 31 de maig.
Es tracta de la segona victòria d’aquesta segona fase per a un Egara 1935 que té encara tres partits per situar-se entre els quatre aspirants a lluitar pel títol. Joan Francesc Fernández amb tres gols i Ton Sanromà amb dos van ser els artífexs de la victòria del conjunt que prepara Albert Massaguer.
Van ser, però, els madrilenys els que es van posar per davant en el marcador. Només s’havien disputat tres minuts de partit quan Juan Lacalle va posar per davant els visitants. Quan faltaven dos minuts per tancar el primer acte, Fernández va empatar de penal. I a l’inici del segon període, Santomà va donar als del Pla del Bon Aire un avantatge que ja no abandonaria. Es va arribar al descans amb 2 a 1.
A la represa, Morán va anotar de penal-córner el tercer gol i Fernández el quart en idèntica acció. Nicolás Kobryn va retallar distàncies fins al 4 a 2, però abans d’acabar el tercer quart, Fernández va completar el seu “hat-trick” particular fent el cinquè gol, justa abans que el visitant Alec del Carré fes el 5 a 3 final.
A l’Eduardo Dualde, el Vallès es va posar fins a tres vegades per davant del Pedralbes. Es va acabar imposant per 3 a 4 amb dos gols de Bernat Roset, un d’Arnau Gutiérrez i un altre d’Eduard Marquès.
A la fase de permanència, el Rimas va golejar per 7 a 4 el Jolaseta i el Línia 22 va caure per 2 a 1 al camp del Giner de los Ríos. Ambdós equips tenen la salvació assegurada.
Victòria del Vallès femení a Can Salas
Quan falten només tres jornades per acabar la lliga de Divisió d’Honor “B” femenina, el Vallès va fer un important pas endavant per disputar la “final-four”. És tercer amb 18 punts. Les de Joan Segura es van imposar per 4 a 2 al Giner de los Ríos valencià. Dos gols de Nona Soler en els 12 primers minuts van encarrilar el triomf egarenc. El Club Egara, per la seva banda, va empatar a tres al camp del segon classificat, el Sant Cugat.