El Terrassa FC troba l'efectivitat que buscava i suma tres punts que el mantenen en zona de "play-off"

Victòria d'un Terrassa FC pràctic i que ha sabut aprofitar les seves ocasions per sumar tres punts que el mantenen en la zona de "play-off" d'ascens. No ho ha tingut gens plàcid, ja que el seu rival, el Reus Reddis, ha fet un gran partit i ha dominat en la majoria dels minuts de l'encontre. Tot i això, els d'Oriol Alsina han sabut fer el seu partit i s'han endut el triomf. La pròxima cita a la lliga del conjunt terrassista serà dissabte vinent, en el camp del Peña Sport, a partir de les 16 hores.
En el primer temps, el Reus Reddis ha jugat amb molt de criteri, sorprenent en moltes facetes del joc a un Terrassa FC que li ha costat tenir la pilota en el seu poder. En el minut 7, els visitants han fregat el gol, en una acció d'Alya Camara que Rentería ha resolt amb un xut molt ajustat al pal, que ha sortit fora per ben poc. La contesta dels d'Alsina ha arribat en el minut 13, en una pilota de Marcos Mendes a Álex López, que ha xutat per sobre del travesser de la porteria del conjunt tarragoní.
I, com millor estava el Reus Reddis, el Terrassa FC s'ha avançat en el marcador, en una acció personal de Guti, que més tard marxaria lesionat. El davanter local ha acabat la jugada amb un xut que, després de tocar en un defensa, ha despistat al porter Guiu i ha suposat l'1 a 0. El gol no ha canviat el panorama i el Reus Reddis ha continuat tenint la possessió de la pilota. Pol Fernández ha provat un xut que ha sortit massa alt.
L'àrbitre ha anul·lat un gol de cap de Mario Domingo, a centrada de Jaime Barrero i, uns instants més tard, Alya Camara ho ha intentat per als reusencs després d'una llarga cavalcada en una contra, però la defensa terrassista ha evitat el perill enviant la pilota a córner. Álex López, en el temps afegit, ha provat un tir que la defensa visitant ha allunyat.
El descans no ha variat l'escenari de l'encontre i el Reus Reddis ha sortit disposat a trobar el gol de la igualada i ha estat a prop d'aconseguir-lo en una jugada de córner que ha acabat rematant a la mitja volta Pol Fernández, però que Marcos Pérez ha aturat. En el minut 61, i quan encara els visitants eren els que manaven sobre el terreny de joc, ha arribat el 2 a 0. Després d'un córner, Nahuel ha començat un contraatac que ha acabat amb una passada de la mort a Aser Palacios, que havia iniciat l'acció. El basc no ha perdonat i ha marcat el segon gol dels d'Alsina.
Aquest gol ha calmat durant uns minuts els reusencs i Albert Celma ha pogut fer el tercer per als egarencs en un xut que la defensa visitant ha rebutjat a córner. El Reus Reddis ha tornat a la càrrega de nou i, en el minut 71, Bruno, que ha entrat en el segon temps, ha sorprès a Marcos Pérez amb un xut llunyà i ha establert el 2 a 1. Alya Camara, poc després, ha estat a punt d'empatar, però Beamonte ha tret la pilota.
Álvaro Benito, en un llançament de falta directa, ha vist com Marcos Pérez refusava la pilota a córner i, en el seu llançament, Andy Alarcón, de cap, també ha estat a punt d'igualar el resultat, si bé la seva rematada ha sortit fora. El partit, amb la incertesa del resultat, ha pujat de tensió en alguns moments i les friccions entre els jugadors d'ambdós bàndols ha acabat amb l'expulsió del visitant Alya Camara, possiblement el que ha sigut el millor del seu equip. Al final, el Terrassa FC ha pogut conserva la seva mínima renda i ha sumat tres punts molt importants.
Pel Terrassa FC han jugat: Marcos Pérez, Ferran, Gabri, Fran Moreno (Beamonte, m. 46), Mario Domingo, Jaime Barrero, Sergio Cortés (Cristhian Mármol, m. 64), Guti (Albert Celma, m. 40), Álex López (Aser Palacios, m. 46), Nahuel i Marcos Mendes (Dano Lourens, m. 79).