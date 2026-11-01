Magnífic triomf del CN Terrassa en el debut a la Champions League

El CN Terrassa femení va començar el seu camí a la Champions League de waterpolo d'una forma immillorable, derrotant per 14 a 12 el potent Ekipe Orizzonte italià. Les de Xavi Pérez, en un partit on van mostrar una enorme solidesa defensiva i també en atac, van imposar la seva llei a les instal·lacions de l'Anella Olímpica.
Els inicis del partit van ser força igualats. L'Ekip Orizzonte es va avançar amb un penal, però el CN Terrassa va reaccionar amb dos gols d'Alice
Williams, també des dels cinc metres. Les italianes van tornar a marcar i, després d'un gol de Paula Prats, el primer quart va finalitzar amb empat a tres en el marcador.
En el segon quart, les visitants van tornar a prendre la iniciativa (3-4), però les de Pérez van respondre. Panni Szegedi va establir l'empat i Prats va tornar a avançar les egarenques. Després del 5-5, el CN Terrassa va aconseguir obrir una primera escletxa en el marcador amb dues dianes més, obra de Prats i Carlota Peñalver i es va arribar al descans amb un 7 a 5 per a les locals.
A la represa, les jugadores locals van consolidar el seu domini. Peñalver i Szegedi van ampliar la diferència fins al 9 a 5, i, tot i que les italianes no es van conformar, el CN Terrassa va continuar trobant porteria. Prats, des dels cinc metres, i novament Peñalver van mantenir les distàncies. Williams va obtenir el 12 a 7, però les italianes van contestar amb el 12 a 8 amb què va finalitzar aquest tercer quart.
En l'últim quart, el conjunt egarenc va disposar d'un avantatge de cinc gols, després dels gols de Peñalver i Williams. La mateixa Peñalver, que seria la màxima golejadora amb cinc dianes, va establir el 14 a 9, però l'Ekipe Orizzonte encara es mantenia viu i va retallar distàncies fins al 14 a 12. Els darrers minuts les locals van saber defensar la seva renda de dos gols i van aguantar les escomeses de les italianes fins a la conclusió del matx.