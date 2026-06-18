Mediterranea tornarà l'import del menú de menjador escolar del dia de les ventades

Dos mesos després de la denúncia pel cobrament del servei de menjador escolar del 12 de febrer -una jornada en què es va suspendre tota l'activitat lectiva a Catalunya a causa de les fortes ventades-, els Serveis Jurídics de l'Ajuntament de Terrassa han resolt el cas. Finalment, Mediterránea Catering SL retornarà íntegrament l'import del menú d'aquell dia, 6,33 euros. Segons la consulta efectuada a la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya, el consistori conclou que "no correspon a les famílies assumir el cost del servei".
Així, serà la mateixa empresa concessionària qui assumirà el retorn dels imports que inicialment es van cobrar a les famílies usuàries del menjador escolar. La decisió arriba després de les queixes generades dins la comunitat educativa i de la denúncia presentada per la plataforma d'AFA de l'Escola Pública de Terrassa La Pepeta, que va iniciar els tràmits per reclamar la devolució dels diners.
La plataforma sostenia que, en un contracte de concessió, el risc operacional recau habitualment en l'empresa adjudicatària i que ni els plecs vigents ni la informació facilitada a les famílies preveien que aquest cost excepcional s'hagués de repercutir als usuaris. Ara, la reclamació ha prosperat i Mediterránea retornarà finalment els 6,33 euros corresponents al menú d'aquella jornada.
L'Ajuntament informa que les famílies afectades no hauran de fer cap tràmit per rebre la devolució.