Kern Pharma anuncia el final del patrocini del seu equip ciclista

Set temporades després, Kern Pharma deixarà de patrocinar l’equip ciclista. Ho va anunciar oficialment l’empresa del sector farmacèutic establerta a Terrassa. Una vegada finalitzi la temporada, segons va informar Kern Pharma, es tancarà “una etapa marcada pel creixement esportiu, l’aposta pel talent jove i els valors compartits entre esport i salut”.
El patrocini principal d’aquesta formació ciclista per part d’aquesta empresa va començar l’any 2020 “amb la creació d’un nou equip ciclista espanyol professional en la categoria UCI Continental, que va apostar pel talent jove que s’havia desenvolupat a l’Associació Esportiva Galibier”, va assenyalar la farmacèutica amb seu a Terrassa. “L’aposta de Kern Pharma ha estat constant i progressiva a nivell econòmic, dotant d’estabilitat i recursos al projecte al llarg d’aquestes set temporades”, s’afegia a la nota.
Kern Pharma “ha anat collint nombrosos èxits des dels seus inicis, però el triomf més gran de l’equip va ser a la Vuelta a Espanya 2024, sent un dels grans protagonistes de la carrera malgrat competir com a equip convidat”. Llavors, es va convertir en l’equip revelació en aconseguir tres victòries d’etapa, sent el conjunt convidat amb més victòries en La Volta des de l’edició de 2012.
Declaració de principis
Per a Kern Pharma, segons el seu comunicat oficial anunciant el final d’aquest patrocini, la seva incursió en el ciclisme “ha estat molt més que una aposta esportiva; ha estat una declaració de principis”. Durant aquests set anys, “hem demostrat que creiem en el talent jove, en l’esforç constant i en els projectes construïts a llarg termini”, van assegurar.
“Ara és el moment de centrar els nostres recursos en altres activitats comercials, més adaptades a les necessitats actuals del nostre negoci. El moment actual del projecte, consolidat i amb una nova participació en la Vuelta, és idoni perquè altres empreses puguin involucrar-se”, afirmava l’anunci per part de Kern Pharma, que a través de la marca Finisher, continuarà apostant “per la salut i el rendiment”.