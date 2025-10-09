Konu: el golejador que va venir de Corea

Fa quatre anys va aterrar a Tarragona des de la seva Seül natal i va iniciar la seva trajectòria futbolística a Catalunya amb el Tortosa, a Segona Catalana. Des del passat estiu, forma part de la plantilla del San Cristóbal. Keonwoo Kim, futbolísticament conegut com a Konu Kim, amb quatre dianes en els cinc primers encontres de lliga de la Tercera Federació, s’ha convertit en el màxim golejador del grup.
Assegura que es troba molt adaptat al conjunt que dirigeix el tècnic terrassenc Cristian García i amb els seus companys i diu que el seu objectiu en els partits sempre és “intentar fer les coses bé” i si cau algun gol, encara millor. Konu, que treballa de guia turístic a Barcelona, després de jugar al Tortosa, va recalar a la Rapitenca, però problemes amb la documentació el van dur a l’Ascó.
Va marcar 14 gols en 27 partits de lliga i va despertar l’interès de l’Atlètic Lleida, on va jugar una temporada, amb un balanç d’onze gols en 34 encontres. D’aquí va anar al Mollerussa, però problemes de cobrament van provocar que, dos mesos més tard, hagués de marxar i acabés la temporada al Vilanova, a la Lliga Elit, amb qui va fer quatre gols en 19 partits i va assolir l’ascens a Tercera Federació. Aquesta temporada, es va comprometre amb el club parroquial.
Continuar així
“De moment les coses m’estan sortint bé i espero que continuïn així”, apunta el davanter coreà. No es vol marcar una xifra de gols i recorda que aquesta Tercera Federació “és una categoria molt igualada i costa guanyar a qualsevol equip”. La passada jornada va tenir una incidència determinant en la remuntada del San Cristóbal en el camp de la Montañesa. L’equip perdia per 2 a 0 i va acabar guanyant per 2 a 3, amb un gol del capità Mario Cantí i dos de seus.
“No esperàvem la remuntada, però les coses van sortir bé i si tenim oportunitats per marcar, les aprofitem”, assenyala l’atacant asiàtic. Opina que “tenim una plantilla que pot aconseguir objectius ambiciosos” i estar a dalt.
Sanku, l’últim gran realitzador
Quatre gols quan només s’han disputat cinc jornades pot semblar una xifra que encara no diu molt, però la temporada passada, el màxim golejador de l’equip va ser Mario Cantí amb cinc dianes. En les darreres campanyes, al conjunt parroquial li ha costat molt trobar l’eficàcia golejadora i l’últim golejador que va superar la desena de dianes va ser Sanku Jabbie, la temporada 2022-2023, amb 11 gols.