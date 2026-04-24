La contundència de l'Egara s'imposa a un Atlètic sense encert

L'Egara s'ha classificat per a les semifinals de la Copa de la Reina que se celebra a les instal·lacions del Júnior, després d'endur-se per 3 a 0 el derbi dels quarts de final contra l'Atlètic. Les de Joan Vidal, vigents campiones de la competició, s'han mostrat més contundents en atac i han sabut aprofitar les seves opcions per passar a la següent eliminatòria. Les de Sílvia Bonastre, que també han tingut les seves ocasions, no han tingut encert.
El partit ha començat amb uns primers minuts del primer quart, amb un alt equilibri entre els dos equips i sense arribades a les àrees. Amb el pas del temps, l'Atlètic ha tingut més la bola al seu poder i ha tingut les millors opcions per marcar, en dues situacions de penal-córner. El primer l'ha rebutjat la defensa de l'Egara i el segon, executat per Julia Gomes, l'ha evitat la portera Mariona Girabent amb una bona intervenció amb una mà. En el tram final d'aquest període, les del Pla del Bon Aire s'han espavilat una mica i han fabricat un parell d'accions de Sofía Keenan que no han acabat amb èxit.
En el segon quart, les de Joan Vidal han sortit amb molta més energia i, de seguida, Berta Muñoz ha provat un tir que ha sortit per sobre de la porteria de l'Atlètic. Anna Borràs ha tingut un penal que ha tret Clara Pérez i, després, Muñoz n'ha llançat un altre que ha rebutjat la defensa. En el minut 5, i en una jugada per la banda de Marta Fuentes, Muñoz ha aconseguit encetar el marcador, amb una rematada rasa que ha superat a Pérez.
Berta Muñoz ha tornat a gaudir d'una bona oportunitat que Clara Pérez ha evitat. L'Atlètic ha reaccionat, però tot i que ha tingut cinc penals a favor, no ha pogut aconseguir l'empat. Girabent, amb dues grans aturades, ha sigut clau per evitar la igualada. L'Egara també ha tingut les seves opcions, si bé tampoc ha pogut incrementar la seva renda.
Després del descans, les de Sílvia Bonastre han recuperat l'esperit del primer quart i han controlat el joc, encara que la defensa de l'Egara s'ha mostrat molt sòlida. L'Atlètic ha tingut un penal-córner que no ha tingut conseqüències i, sobretot, una bona opció de Clara Barba que ha refusat Mariona Girabent amb el peu. Sofía Rogoski no ha arribat a una centrada de Clara Barba. Les de Joan Vidal també han tingut les seves ocasions, amb una rematada de Paula Aurell que ha sortit fora i un penal de Berta Muñoz que ha refusat la portera de l'Atlètic Clara Pérez.
En el darrer quart, les de Can Salas han sortit de nou amb empenta, però la primera oportunitat ha sigut per a l'Egara, en un penal-córner d'Anna Borràs que ha sortit fora per poc. Elena Martínez també ha pogut marcar per a les de Bonastre, després d'una bona acció de Rogoski. En el minut 5 d'aquest període, les del Pla del Bon Aire han tornat a marcar, en una bola que ha pispat Sofía Keenan a la defensa. La davantera internacional ha entrat a l'àrea i ha batut a Pérez amb un tir per baix. Amb l'Atlètic jugant sense portera i en un contraatac, Mireia Herrero ha assolit el 3 a 0 per al seu equip.
Dissabte a les 14.30 hores, el Club Egara jugarà la primera semifinal de la Copa de la Reina davant del Sanse Complutense madrileny, que s'ha desfet de la Real Sociedad per 3 a 0.