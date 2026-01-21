La Federació Catalana de Hockey busca nova seu a Terrassa

La seu de la Federació Catalana de Hockey està situada des de fa un grapat de dècades al número 5 de la Rambla de Catalunya de Barcelona. L’organisme que regula el hockey català s’ha fixat dins de l’actual mandat del terrassenc Xavi Adell com a president traslladar-se a fora de la ciutat. En aquest sentit, s’han iniciat ja les converses per trobar unes instal·lacions en alguna ciutat propera. Terrassa, epicentre del hockey català i espanyol, és la ciutat més ben posicionada per acollir la nova seu federativa.
El motiu que ha dut la Federació a canviar d’aires no és econòmic. L’edifici on es troba actualment és de propietat i la seva venda permetria disposar de liquiditat per adquirir-ne un altre. “Haurà de ser en una altra ciutat, ja que a Barcelona no hi ha sòl”, apunta Xavi Adell, que no amaga que l’opció de Terrassa és la que més els satisfaria. “No cal explicar per què venir a Terrassa seria ideal des de tots els punts de vista, però també estem mirant altres possibilitats en ciutats veïnes. Hauria de ser un projecte en què s’hi impliqués la iniciativa pública i la privada”, assenyala el dirigent terrassenc, que presideix la Catalana des de l’abril del 2017. Sant Cugat és una altra de les opcions.
L’actual seu de la Rambla “és cada vegada menys funcional”, diu el president. “La Federació ha anat creixent en els darrers anys. Cada vegada es fan més activitats i representem més clubs. La casa se’ns ha quedat petita i n’estem buscant una altra”, conclou l’egarenc, que recorda que “les negociacions es troben en un estat embrionari” i que no s’han fixat cap calendari concret”. La Federació té ara el seu material repartit en trasters, magatzems i fins i tot en cases particulars.
La possibilitat d’un camp
Tant les reunions i assemblees com els partits de les diferents seleccions s’han de traslladar fora de la seu de la capital. Una de les possibilitats és construir un camp al costat de la nova seu. “Seria ideal, però no és imprescindible”, diu Adell.
Fins ara, les negociacions per aterrar la seu a Terrassa no han passat d’una conversa informal. Adell està pendent de reunir-se amb l’alcalde Jordi Ballart per intentar trobar un espai adequat. La Casa de l’Esport va ser, fa temps, una opció, que ara per ara és inviable. Tampoc pot ser l’Estadi Martí Colomer, de propietat municipal però gestionat per la Federació Espanyola.