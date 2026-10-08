La Federació Catalana sanciona el CN Terrassa i el Molletense

Esports

Suspensions de vuit i quatre partits per a dos futbolistes del conjunt visitant

  • Una acció del partit disputat el passat 27 de setembre entre el Natació i el Molletense -

ARA A PORTADA

Publicat el 08 d’octubre de 2026 a les 13:00
Actualitzat el 08 d’octubre de 2026 a les 15:53

El Comitè de Competició de la Federació Catalana de Futbol ha decidit sancionar tant el Club Natació Terrassa com la UE Molletense pels greus incidents que van protagonitzar en el partit de la segona jornada del grup segon de Primera Catalana que es va disputar el diumenge 27 de setembre a l’Àrea Olímpica. Entén la Federació que “no podent-se discernir els diferents graus de responsabilitat en els incidents en què participen aficionats, correspon la imposició de sancions als dos clubs”. L'esmentada sanció no ha transcendit.

El partit, suspès quan faltaven 30 segons per tancar el temps de descompte, s’ha donat per acabat amb l’1 a 0 per als de Joan Garcia que assenyalava el marcador. La Federació ha sancionat dos futbolistes visitants: Yeray Jódar amb vuit partits per agredir un espectador i Johan Alexis Spiria amb quatre per agredir un futbolista del CN Terrassa.

Assegura la resolució que el Molletense no va presentar cap informe mèdic de la lesió patida pel seu jugador Víctor Gago. I afegeix que la suposada lesió “no pot considerar-se com a atenuant per a rebaixar les conseqüències dels actes violents”, per bé que ha imposat el grau inferior de la sanció. 
 

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