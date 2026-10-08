La Federació Catalana sanciona el CN Terrassa i el Molletense

El Comitè de Competició de la Federació Catalana de Futbol ha decidit sancionar tant el Club Natació Terrassa com la UE Molletense pels greus incidents que van protagonitzar en el partit de la segona jornada del grup segon de Primera Catalana que es va disputar el diumenge 27 de setembre a l’Àrea Olímpica. Entén la Federació que “no podent-se discernir els diferents graus de responsabilitat en els incidents en què participen aficionats, correspon la imposició de sancions als dos clubs”. L'esmentada sanció no ha transcendit.\r\n\r\nEl partit, suspès quan faltaven 30 segons per tancar el temps de descompte, s’ha donat per acabat amb l’1 a 0 per als de Joan Garcia que assenyalava el marcador. La Federació ha sancionat dos futbolistes visitants: Yeray Jódar amb vuit partits per agredir un espectador i Johan Alexis Spiria amb quatre per agredir un futbolista del CN Terrassa.\r\n\r\nAssegura la resolució que el Molletense no va presentar cap informe mèdic de la lesió patida pel seu jugador Víctor Gago. I afegeix que la suposada lesió “no pot considerar-se com a atenuant per a rebaixar les conseqüències dels actes violents”, per bé que ha imposat el grau inferior de la sanció. \r\n \r\n