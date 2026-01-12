La Mitja Marató de Terrassa aposta pel talent local

D’aquí a 19 dies, els carrers de la ciutat s’ompliran d’atletes de totes les edats i condicions. La 26a edició de la Mitja Marató Internacional de Terrassa és a tocar. Se celebrarà el diumenge 1 de febrer al parc dels Catalans. Tal com va avançar Diari de Terrassa el passat 19 de desembre, la principal novetat de la cursa d’enguany és l’absència d’atletes africans, que tradicionalment ocupaven les primeres posicions del podi. Jaume Leiva i Cristina Silva parteixen com a principals favorits per a la victòria.
L’organització ha decidit cedir enguany el protagonisme als corredors de la ciutat i la comarca. Així ho ha ratificat aquest dilluns el president de l’Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa, David Otero, que ha presentat la cursa al costat de l’alcalde Jordi Ballart.
“L’any passat vam celebrar els nostres 25 anys i seguim tenint un projecte molt engrescador per oferir a tota la ciutat. La Mitja la guanyaven sempre corredors africans i enguany hem decidit donar preferència als atletes locals. La intenció és que gaudeixin de la Mitja Marató i puguin aspirar a guanyar-la”, va explicar Otero.
Una altra de les novetats d’aquesta 26a edició és que tots aquells que acabin la cursa rebran una medalla, on es reflecteix un dels símbols arquitectònics de Terrassa, la Masia Freixa. S’ha dissenyat també una medalla especial pels atletes amb alguna discapacitat, la immensa majoria dels quals disputaran la cursa Santi Centelles de 5 quilòmetres, que arribarà enguany a la seva vintena edició.
Rècord d’inscrits
Pel que fa a les inscripcions, continuen avançant a bon ritme. L’organització s’ha fixat com a objectiu superar la xifra dels 4.000 atletes entre les dues proves. Quan falten menys de tres setmanes per a la prova, s’han superat ja les 3.000 inscripcions (2.500 a la Mitja, rècord absolut, i 500 a la Santi Centelles).
“La Mitja és la cursa per excel·lència de la nostra ciutat. És molt més que una simple prova esportiva. Ens projecta en l’àmbit català i espanyol”, ha explicat Ballart, que ha recordat també que la prova està posicionada entre les tres millors del país juntament amb les de Barcelona i Granollers.
Correran la cursa més de 600 atletes estrangers, la major part procedents de França i Anglaterra, per bé que en vindran també dels Estats Units, Sud-amèrica i fins i tot Nova Zelanda. L’acte va servir també per presentar el cartell i les samarretes de la cursa.