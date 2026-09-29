Bronze per a Berta Abellan al Trial de les Nacions

Esports

La terrassenca formava equip amb Abril Montserrat i Daniela Hernando

  • Berta Abellan, amb la resta d'integrants de l'equip

ARA A PORTADA

Publicat el 29 de setembre de 2026 a les 16:40

Una setmana després d’haver-se proclamat campiona del Món, la terrassenca Berta Abellan va penjar-se la medalla de bronze en la prova del Trial de les Nacions, celebrada a la localitat gallega d’Arteixo. A banda d’Abellan, l’equip espanyol estava integrat per Abril Montserrat i Daniela Hernando.

El combinat femení espanyol no va poder revalidar enguany el títol aconseguit l’any passat, per bé que van poder-se mantenir en el podi. La victòria va correspondre a la Gran Bretanya, que va totalitzar set punts. La segona posició va ser per a les italianes amb 14.

Les espanyoles en van fer 51, encara lluny dels 80 de les franceses, que van acabar quartes. Abellan ha guanyat fins ara cinc Trials de les Nacions, els anys 2017, 2019, 2021, 2022 i 2025.

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