Bronze per a Berta Abellan al Trial de les Nacions

Una setmana després d’haver-se proclamat campiona del Món, la terrassenca Berta Abellan va penjar-se la medalla de bronze en la prova del Trial de les Nacions, celebrada a la localitat gallega d’Arteixo. A banda d’Abellan, l’equip espanyol estava integrat per Abril Montserrat i Daniela Hernando.\r\n\r\nEl combinat femení espanyol no va poder revalidar enguany el títol aconseguit l’any passat, per bé que van poder-se mantenir en el podi. La victòria va correspondre a la Gran Bretanya, que va totalitzar set punts. La segona posició va ser per a les italianes amb 14.\r\n\r\nLes espanyoles en van fer 51, encara lluny dels 80 de les franceses, que van acabar quartes. Abellan ha guanyat fins ara cinc Trials de les Nacions, els anys 2017, 2019, 2021, 2022 i 2025.\r\n