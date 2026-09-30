Posada de llarg de les seccions del CN Terrassa

Les seccions esportives del Club Natació Terrassa es van presentar en societat divendres al vespre a l’Estadi Olímpic en l’acte que va servir per posar en marxa la temporada 2026-2027. L’acte, que va donar el tret de sortida oficial del nou curs esportiu, va aplegar els esportistes de les 14 seccions de l’entitat. En total, s’hi van aplegar més de 2.000 esportistes federats, acompanyats per entrenadors, socis, familiars i aficionats.
A banda de les seccions fundacionals de waterpolo i natació, se’n van presentar 12 més: natació adaptada, futbol, bàsquet, voleibol, pàdel, triatló, karate, judo, frontennis, pilota mà, tennis i excursionista.
Tots ells van ser protagonistes d’una tarda dedicada als esportistes que han iniciat o iniciaran en les properes setmanes la competició defensant els colors del Natació.
La presentació va servir fonamentalment per posar cara als diferents equips i esportistes, en una jornada que va tornar a tenir les famílies com a grans protagonistes. En el seu parlament, el vicepresident del CN Terrassa, Jordi Pérez, va destacar precisament la importància que tenen pares i mares en el dia a dia dels diferents jugadors i en tot allò que implica formar part d’una secció esportiva.
95 anys d’història
La temporada 2026-2027, a més, serà especial per al CN Terrassa, que celebrarà enguany els seus 95 anys d’història, una trajectòria que s’ha construït generació rere generació i que avui en dia té continuïtat en els centenars d’esportistes que formen part de les seccions del club.
Un dels moments més destacats de la jornada va ser l’acte de lliurament de les tres noves beques esportives del CN Terrassa, una iniciativa que s’ha impulsat amb la col·laboració de Toyota Terrassa – CSM Grup Automoció. Es tracta d’unes beques que cobreixen el 100% de la quota anual de la secció i reconeixen el talent, la trajectòria i la implicació dels esportistes amb l’entitat.
Tres beques per impulsar el talent esportiu
Les beques van recaure en Paula Mateo (natació adaptada), Evan Dobón (voleibol) i Dario Castaño (triatló). Paula Mateo va ser reconeguda pels seus resultats i la seva implicació amb la secció. El jugador del primer equip de voleibol i entrenador del club, Evan Dobón, destaca per la seva participació activa en el dia a dia de l’entitat. Dario Castaño s’ha convertit en el primer triatleta del club convocat amb la selecció catalana.