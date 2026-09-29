Una eliminatòria per guanyar premi doble

El Terrassa FC no s’atura i després del partit de lliga de dissabte al camp de l’Ebro, que va suposar la primera derrota de l’equip a la lliga, dimecres torna a jugar, en aquesta ocasió a la Copa Federació, a l’eliminatòria corresponent als quarts de final. Els d’Oriol Alsina visiten el Sestao River al camp municipal de futbol de Las Llanas, a partir de les 19.30 hores, amb un doble premi si continuen endavant: el pas a les semifinals d’aquesta competició i la classificació per a la Copa del Rei, amb un Primera Divisió com a rival.
L’expedició del conjunt egarenc es desplaça dimecres al matí cap al País Basc en avió. Caldrà veure si, com en els dos anteriors partits de la Copa Federació, contra l’AD San Juan i el Binéfar, el tècnic terrassista alinea als jugadors menys habituals a la lliga. Tot apunta que a la porteria jugarà Pacheco, que ha sigut titular en els dos encontres anteriors d’aquesta competició, i jugadors amb poca o sense participació a la lliga, com és el cas d’Auzokoa, Ekaitz Molina o Cristhian Márnol, podrien tenir la seva oportunitat en aquesta cita. A més, Marcos Mendes, expulsat en el camp de l’Ebro, també té números per jugar d’inici.
El tècnic terrassisa, després d’un mes molt intens amb quatre partits de lliga i dos de la Copa Federació i l’esforç fet dissabte passat jugant gairebé tot l’encontre amb deu jugadors, va comentar que “hem de recuperar-nos” però va assegurar que “tenim les màximes aspiracions perquè el premi és molt gran”. Alsina va afirmar també que “intentarem treure el millor onze” de cara a aquest compromís.
Els quarts de final
Per classificar-se per a aquests quarts de final de la Copa Federació, l’equip basc va superar al Badalona a la tanda de penals de la primera eliminatòria, després de l’empat a dos en el temps reglamentari, i, als vuitens de final, van vèncer per 1 a 2 a domicili al Comillas. El sorteig per a aquesta ronda va determinar que el partit contra els egarencs se celebri en el seu camp. A la lliga, fins ara, els bascos han guanyat tres dels quatre partits disputats i sumen nou punts.
A les files del Sestao River juga un conegut del conjunt egarenc, el jugador càntabre Josemi Castañeda. El centrecampista va jugar la passada temporada amb l’equip terrassista, on va arribar procedent del SD Logroñés i va disputar un total de trenta partits.