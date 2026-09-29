Nil Trujillo decideix a favor de l’Egara 1935

Segona victòria de la temporada per a l’Egara 1935, vigent campió de lliga. Després de golejar per 6 a 1 al Giner de los Ríos i de perdre per 3 a 0 al camp del Línia 22 en el derbi terrassenc, el conjunt que prepara Edu Quemada es va imposar per 1 a 0 al Club Hockey Madrid las Rozas madrileny. L’únic gol del partit el va anotar el davanter terrassenc Nil Trujillo al minut 39.
L’Egara 1935 va disposar de bones ocasions, però li va mancar encert. Molt ben estructurat, el Pozuelo es va defensar amb ordre. Els egarencs es mantenen tercers amb sis punts, només superats pel Sant Cugat amb nou punts i el Rimas amb set.
El Rimas va empatar sense gols a les Pedritxes davant del Pozuelo en un partit força tancat. Els de Daniel Carlos Sarto van disposar de tres bones arribades, mentre que els madrilenys van generar perill des del penal-córner.
D’altra banda, al grup primer de la Divisió d’Honor masculina, el Vallès Esportiu tampoc no va poder passar de l’empat al camp Josep Marquès, El conjunt que prepara Xavi Trenchs va empatar a dos davant la Real Sociedad 1927.
Els dos gols terrassencs van ser contestats pels de Jorge Suárez. La primera meitat va acabar sense gols. Al minut 41, Abel Serrano va aprofitar un penal per inaugurar el marcador. Amb el mínim avantatge per al Vallès es va arribar al quart període. Només començar, el visitant Alec del Carré va empatar, també de penal.
Reacció
Es va entrar en els quatre minuts finals amb repartiment de punts. El Vallès, que s’havia imposat per golejada en les dues primeres jornades de la competició, en volia més. Al minut 57, el davanter local Àlex Aymerich va tornar a donar avantatge als amfitrions. Però dos minuts més tard, en un altre penal-córner, el visitant Mauro Garzón va establir el 2 a 2 definitiu.
D’aquesta manera, el Vallès ha perdut la primera posició i s’ha situat tercer amb set punts. Lideren la taula Jolaseta i Pedralbes, que han guanyat els tres partits que han disputat.
Vallès i Egara s’imposen a la lliga femenina
La tercera jornada de la lliga de Divisió d’Honor femenina va oferir sengles victòries a domicili dels dos conjunts terrassencs. El Vallès va guanyar per 0 a 3 a Gijón a l’RGC Covadonga amb un “hat-trick” de Maria Sola, que va fer dos gols de jugada als nou primers minuts i un de penal al 54. El Club Egara, per la seva banda, es va imposar per 1 a 2 a Madrid davant del Club de Campo amb dianes de Naroa Xarau i Marta Sanromà.