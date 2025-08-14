La Penya 1900 obrirà el nou local pel Mallorca-Barça

La Penya Barcelonista 1900 de Terrassa obrirà la seva nova seu per als seus socis de cara al primer partit de lliga de la Primera Divisió que enfrontarà al Mallorca i al Barça a Son Moix, aquest dissabte, a partir de les 19.30 hores. Serà la primera activitat del nou local d'aquesta entitat egarenca, després del trasllat des de la rambla d'Ègara on ha estat durant les últimes dècades, i també de la nova junta directiva.
L'actual directiva, encapçalada pel nou president, Cèsar Paüls i Vendrell, que ha substituït a Maria Carme Florenza Casanova, presidenta fins al passat mes de juny, va decidir aquest canvi per instal·lar-se en un espai molt més ampli, situat a la plaça de Sant Oleguer, número 12, a tocar del parc de Sant Jordi. No es tractarà de la inauguració oficial de la nova seu, que està pendent de què es concreti una data, però s'ha volgut que els socis de la penya, que en aquests moments freguen els 300, puguin gaudir del primer partit oficial del seu equip de la temporada 2025-2026.
L'entrada serà exclusiva per als socis de la Penya Barcelonista 1900, fundada l'any 1955, i es podrà accedir a les noves instal·lacions una hora abans de l'inici de l'encontre del primer equip del FC Barcelona a terres balears. L'entitat posarà a disposició dels presents un servei de begudes i d'entrepans.