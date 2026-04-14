La promoció d'ascens es pot decidir pel "goal-average"

Tres jornades amb encara tot per decidir a la part alta de la classificació del grup 3 de la Segona Federació, si bé hi ha algunes posicions que semblen assegurades, com el primer lloc del Sant Andreu, que té l’ascens de categoria a tocar. També l’Atlético Baleares té molt a prop la segona posició tot i que encara no de forma matemàtica. Poblense, amb 53 punts, és tercer i no té confirmada la seva classificació per a la promoció mentre tot apunta que Alcoyano, Reus Reddis, Barcelona Atlètic i Terrassa FC es jugaran dues places. En aquesta lluita, el “goal-average”, tant el particular com el general, poden ser determinants.
Els d’Oriol Alsina, setens amb 46 punts, és l’equip dels implicats que té pitjor “goal-average” general, amb una diferència de gols de -4. El Barça Atlètic té el millor registre en aquest apartat, amb +23 gols, el Poblense té un +12, el Reus Reddis un +11 i l’Alcoyano un +8. Pel que fa al particular, el conjunt terrassista el té perdut amb el filial barcelonista i empatat amb l’Alcoyano. Encara ha de rebre als balears, amb els quals va empatar a l’anada, i a l’equip reusenc, que va guanyar per 3 a 0 als egarencs en el partit de la primera volta.
El Poblense visita el Terrassa FC aquest diumenge i, després, té dues jornades, a priori, assequibles, contra Porreres a casa i davant de l’Ibiza Islas Pitiusas a fora. Els balears tenen guanyat el “goal-average” particular amb el Barça Atlètic i empatat amb Reus Reddis i Alcoyano. Amb el Terrassa FC el tenen empatat a falta del partit d’aquest diumenge.
Quart classificat
L’Alcoyano, quart amb 50 punts, té empatat el “goal-average” particular amb els d’Alsina, el Reus Reddis i el Poblense, però el té guanyat amb el Barça Atlètic. Els alacantins jugaran fora contra Andratx i Porreres, equips de la part baixa, i rebran al Sant Andreu a casa.
L’equip tarragoní, per la seva banda, és cinquè, amb 49 punts i està igualat a nivell particular amb Alcoyano i Poblense, però el perd amb el conjunt barcelonista. Amb el Terrassa FC, de moment, el guanya, però resta el partit de tornada. El Reus Reddis, a més, visita el Sant Andreu i rebrà a l’Olot.
El Barça Atlètic, sisè amb 48 punts té guanyat el “goal-average” particular amb el Terrassa FC i el Reus Reddis i perdut amb Alcoyano i Poblense. Olot, Atlètic Lleida i Torrent seran els seus pròxims rivals.