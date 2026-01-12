La selecció s’estrena a l’Europeu amb una gran golejada a Israel

No hi va haver sorpreses inesperades en l’estrena de la selecció espanyola masculina al Campionat d’Europa de Belgrad. El combinat que prepara David Martín va iniciar amb una plàcida victòria la seva defensa del darrer títol de campió d’Europa, aconseguit fa dos anys a Croàcia en imposar-se per 11 a 10 a la selecció amfitriona.
El waterpolista terrassenc Álvaro Granados va ser el màxim golejador d’aquella competició amb 21 dianes i també va ser escollit com a millor jugador. Enguany, Granados afronta aquest Europeu com a millor waterpolista continental després del guardó que va rebre per part de la Federació Europea abans de Nadal. I es va estrenar de la millor manera possible, marcant-li sis gols a una selecció israeliana que no va poder oposar cap mena de resistència davant dels espanyols. El capità Alberto Munárriz en va marcar cinc, mentre que l’altre egarenc, Bernat Sanahuja, en va marcar un.
La victòria dels de David Martín va ser incontestable. Israel va haver d’anar a remolc en tot moment davant el potencial ofensiu dels de Martín, que es van endur el primer parcial per 9 gols a 0. Aquí va acabar el partit. Els tres quarts restants van esdevenir un magnífic banc de proves per tal de donar minuts a tots els jugadors i poder treballar diferents jugades de cara a partits de major exigència.
Control absolut
Els israelians van anotar els seus tres gols en el segon període, que va finalitzar amb un 6 a 3 per als espanyols, que se’n van anar al descans manant per 15 a 3.
Res no va canviar a la represa. El conjunt israelià no tornaria a marcar cap diana i n’encaixaria 13 més, sis al tercer període i set al quart i definitiu.
“Els partits de debut mai no són senzills, però l’equip ha sortit molt concentrat, especialment en defensa. Hem pogut agafar el ritme del partit i les mesures de la piscina. A partir del proper partit, tots seran ja molt complicats”, explicava en acabar el seleccionador David Martín.