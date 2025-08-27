La tercera plantilla més cara de la lliga

Segons dades del prestigiós portal especialitzat Transfer Market, el Terrassa FC té la tercera plantilla més cara de tot el grup tercer de la Segona Federació. L’equip que entrena Víctor Bravo està valorat en 2,98 milions d’euros. Només dos equips estan per sobre. Es tracta de dos dels grans favorits per aconseguir l’ascens a la Primera Federació: la UE Sant Andreu, amb 3,25 milions i el filial del FC Barcelona, que suposa un cas atípic dins la categoria i ha configurat un equip que costa 12,38 milions d’euros.
Per sota del Terrassa hi trobem diversos filials, com el Valencia Mestalla (2,70 milions) i l’Espanyol (1,43). Sorprèn la dotació econòmica del filial del Girona, que és de 325 mil euros.
El Terrassa FC ha experimentat un important canvi en la seva plantilla, amb un total de 14 incorporacions. Amb relació a la temporada passada, només continuen un total de set futbolistes: els porters Marcos Pérez i Iván Biarge, Gil Muntadas, Casti, Aythami, Quinten Van den Heerik i Sem Dirks. Aquesta ha estat la tònica de les temporades anteriors. Aquesta serà la cinquena que el conjunt que prepara Víctor Bravo milita a la Segona Federació.
Per bé que es tracta del tercer equip que gasta més diners en les fitxes dels seus futbolistes, enguany serà més complicat que mai acabar en una de les cinc primeres posicions i aspirar a l’ascens a la Primera Federació.
Els 15 equips restants
A banda del Barça “B”, el Sant Andreu i el Terrassa FC, hi ha tres equips més que superen els dos milions d’euros pel que fa al preu estimat de la seva plantilla. Es tracta del Valencia Mestalla (2,70), l’Atlético Baleares (2,60) i l’Alcoyano (2,13), que aspiren també a fer el salt de categoria.
Per sota d’aquest “top 6” hi trobem el Torrent amb 1,80 milions i cinc equips més que superen el milió d’euros: Olot (1,65), Espanyol “B” (1,43), Ibiza Islas Pitiusas (1,38), Barbastro (1,30) i Andratx (1,10). A la part baixa de la llista, els sis equips que tenen plantilles menys cares del grup són: Girona “B” (325.000 euros), Castelló “B” (350.000), Reus Reddis (375.000), Poblense (375.000), Porreres (450.000) i Atlètic Lleida (850.000 euros).
La del Terrassa és la segona plantilla més veterana del grup pel que fa a l’edat amb 27,1 anys de mitjana. La primera, amb 27,2, és la del Reus Reddis.