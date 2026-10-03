La Federació Catalana de Futbol suspèn la jornada per l'alerta vermella meteorològica

La Federació Catalana de Futbol, seguint les recents recomanacions de Meteocat, Protecció Civil, Institucions públiques i Policia Local, ha decidit suspendre tots els partits de futbol i futbol sala d'aquest dissabte, 3 d'octubre, que comencin a partir de les 17.00h de les zones següents: Maresme, Vallès Occidental, Barcelonès, Baix Llobregat, Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf, Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès i Terres de l'Ebre per causes de força major. Aquesta suspensió de partits s'allargarà fins al diumenge 4 d'octubre a les 14 hores.
Aquesta mesura afecta també al partit de la Tercera Federació entre el San Cristóbal i el FE Grama, que s'havia de celebrar aquest diumenge, a partir de les 12 hores, en el municipal de Ca n'Anglada.
El Comitè de Competició de Federació Catalana de Futbol, juntament amb el Comitè Tècnic d'Àrbitres buscaran la millor solució per mantenir la competició amb aquestes limitacions. Tots els clubs implicats rebran l'oportú comunicat per la intranet federativa i entre el Comitè de Competició i els clubs es buscaran noves dates per reprendre aquesta jornada.